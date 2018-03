Carrefour schort samenwerking met slachthuis Adriaens tijdelijk op ep

09 maart 2018

13u43

Bron: Belga 0 Consument "Carrefour schort de samenwerking met slachthuis Adriaens tijdelijk op omdat er een onderzoek loopt." Dat heeft Carrefourwoordvoerder Baptiste van Outryve gezegd. "We willen geen twijfel bij de consument laten ontstaan over de kwaliteit van de producten die we aanbieden."

Carrefour wijst er op dat het "niet betrokken is bij het vleesschandaal bij het vleesverwerkende bedrijf Veviba in Bastenaken, omdat Carrefour van dat bedrijf geen vlees afneemt." De warenhuisgroep benadrukt dat "de kwaliteit van haar vlees steeds is gegarandeerd, doordat Carrefour haar dieren steeds zelf aanleverde en vlees niet door de groep Verbist liet verwerken".

Het slachthuis werd ook meermaals per week onaangekondigd gecontroleerd door een extern aangestelde controle-instantie, voegt van Outryve daar nog aan toe. "Rekening houdende met het onderzoek dat momenteel bij de groep Verbist loopt en om geen twijfel over de onberispelijke kwaliteit bij haar klanten te creëren, schort Carrefour de samenwerking met het slachthuis in Velzeke tot nader order op".