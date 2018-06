Carrefour Market-winkels van Groupe Mestdagh blijven vandaag gesloten Redactie

28 juni 2018

14u00

Bron: belga 0

De Carrefour Market-winkels van Groupe Mestdagh blijven vandaag gesloten. Dat meldt de christelijke bediendebond CNE. De winkels waren gisteren al geblokkeerd nu er deze namiddag in Gosselies een nieuw overleg is gepland tussen vakbonden en directie over de herstructureringsplannen.

Heel wat werknemers trekken naar Gosselies om de personeelsvertegenwoordigers te steunen en uiting te geven aan hun woede. De bonden verwijzen voor de nieuwe onrust naar de mededeling begin juni over de structuur van elke winkel, met name het aantal werkuren per vestiging.

Groep Mestdagh is quasi enkel in Brussel en in het zuiden van het land actief. Er zijn ook twee winkels in Tienen en Aarschot. Mestdagh is de grootste franchisenemer van Carrefour in Franstalig België. De groep baat volgens de website 83 Carrefour Market-supermarkten uit, waarvan 52 in eigen beheer.