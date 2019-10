Carrefour experimenteert met verkoop ‘vervallen’ producten HR

21 oktober 2019

16u36

Bron: Linéaires 2 Consument Supermarktketen Carrefour experimenteert in Frankrijk met de verkoop van producten die tot 30 dagen vervallen zijn. Ze zijn te koop met grote kortingen, die oplopen tot 50 procent. De supermarkt zegt zo te strijden tegen voedselverspilling.

Snelverkoop van producten die bijna dreigen te vervallen kennen we al, maar Carrefour gaat nu dus nog een stapje verder. De test loopt momenteel in drie winkels en wordt uitgebreid naar in totaal 14 winkels in Bretagne. De producten zijn volgens Carrefour misschien wel van iets mindere kwaliteit, maar wel nog perfect te consumeren, en zeker niet schadelijk voor de gezondheid.

“We willen kijken hoe dit ontvangen wordt bij onze klanten”, verklaarde Bertrand Swiderski, directeur maatschappelijk verantwoord ondernemen van Carrefour, aan het voedingsmagazine Linéaires.

Vervaldatum geschrapt

Carrefour schrapte in Frankrijk eerder al de vervaldatum op snoep, suiker, zout en azijn en er zijn plannen om hetzelfde te doen bij onder meer honing, pasta en bloem.