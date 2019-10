Carrefour by Mestdagh gaat cannabisbrood verkopen KVDS

28 oktober 2019

13u49 0 Consument Vanaf volgende maand zal je bij Carrefour by Mestdagh het allereerste Belgische cannabisbrood kunnen kopen. Dat meldt retailtijdschrift Gondola. De winkelketen slaat daarvoor de handen in elkaar met de Brusselse bakkerij La Wetterenoise, die sinds deze week biobrood verkoopt op basis van hennepzaad. Voor alle duidelijkheid: je kan er niet high van worden.

Het brood is gemaakt met tarwemeel, zuurdesem en hennepzaden, vandaar de groene kleur. De granen voldoen echter aan de normen van de FOD Volksgezondheid en die eist dat het gehalte aan THC – de belangrijkste psychoactieve stof van cannabis – niet hoger mag zijn dan 0,2 procent. Anders mag het brood niet verkocht worden. Dat is niet voldoende om er effecten van te ondervinden.





Momenteel wordt het brood al verkocht in de Lowy-winkel in de Brusselse Taborastraat. Het zou wel veel goede plantaardige eiwitten, vetten, mineralen en koolhydraten bevatten, zo klinkt het daar.