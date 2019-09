Cambio vervangt 9.400 privéwagens of 18 voetbalvelden aan parkeerplaats TT

14 september 2019

17u25

Bron: Belga 0 Consument Cambio haalt met zijn wagenpark zowat 9.400 personenwagens van de baan. Dat berekent het autodeelbedrijf naar aanleiding van zijn 15e verjaardag. Gemiddeld vervangt een cambio-auto dertien auto's in privébezit. Zo worden ongeveer 18 voetbalvelden aan parkeerplaatsen uitgespaard.

Zowat 21.000 Vlamingen maken gebruik van de deelwagens van Cambio. Die zijn beschikbaar aan 320 ophaalpunten in 40 Vlaamse steden en gemeenten. Het gaat om 722 voertuigen, die bestuurders kunnen boeken met een app. Na gebruik parkeren ze de auto in een Cambio-stelplaats. Op die manier moeten ze zelf geen auto aankopen en onderhouden en is het voertuig beschikbaar voor meerdere bestuurders.

Dat betekent dat 9.400 wagens niet meer in privébezit zijn, blijkt uit een tweejaarlijkse

bevraging onder cambio-gebruikers. Eén cambio-wagen vervangt tot 13 private wagens. Naar aanleiding van haar verjaardag lanceert cambio een tijdelijk proefaanbod en kunnen nieuwe klanten zich gratis inschrijven.

Zo wil het bedrijf het aantal klanten ook in de toekomst verder zien groeien. Op 22 september 2004 opende cambio haar eerste autodeelstandplaatsen in Gent, waar aan drie ophaalpunten auto's werden aangeboden. Sindsdien komen er elk jaar zowat 20 procent klanten bij. België telt in 2019 40.000 Cambio-gebruikers, vooral singles en mensen met een partner (64 procent). Mensen met kinderen zijn goed voor 36 procent van de klanten.

“Ook de maatschappij wint”

Uit een rondvraag blijkt dat de klanten vooral Cambio kiezen voor het gemak en de financiële voordelen, vooral voor wie tot 10.000 kilometer per jaar rijdt. Maar ook zorg om het milieu en het vermijden van parkeerproblemen worden als motivatie aangehaald.

Het autodeelbedrijf wil inspelen op een verdere omslag waarbij mensen vooral mobiliteitsdiensten gebruiken in plaats van het bezitten van een eigen auto. “Niet alleen de individuele leden doen hun voordeel met autodelen”, argumenteert Cambio. “Ook de maatschappij in zijn totaliteit.” Zo zorgen deelauto’s ervoor dat minder open ruimte in beslag wordt genomen en lijken Cambio-gebruikers vaker beroep te doen op duurzamere alternatieven als fiets, bus, tram, trein.

Nog meer ophaalpunten

Cambio articuleerde vandaag de doelstelling om in de toekomst een dichter netwerk van ophaalpunten te realiseren, en een doorgedreven uitbreiding van het aantal deelnemende steden. Het bedrijf wil meer samenwerken met lokale besturen en wil haar wagenpark verder elektrificeren.

Het systeem moet ook afgestemd worden op andere duurzame vervoersmodi. Er komen samenwerkingen met Blue-bike deelfietsen en openbaar vervoer maar ook integratie in MaaS (Mobility-as-a-Service)-toepassingen. Daarbij kunnen reizigers bijvoorbeeld met de trein naar een andere stad sporen, waarna ze het laatste deel van het traject afwerken met een cambio-deelwagen.