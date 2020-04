Cafébaas roept op bier duurder te maken "uit respect" DM

28 april 2020

00u00 3 Consument Betalen we binnenkort meer voor een pintje? Als het van de Antwerpse café-uitbater Jelle Henneman ligt wel. Hij roept zijn collega's op tot een collectieve verhoging van de drankprijzen als de horecazaken weer opengaan.

"De drankprijzen zijn al jarenlang te laag", zegt de Antwerpenaar, die de cafés Sous-Sol, Vrij België en Cantaloop uitbaat. "Klanten zijn gewend geraakt aan prijzen die niet dekken wat ze moeten dekken. Ze weten dus niet goed wat de juiste verhouding is tussen prijs en kwaliteit." Hij noemt deze crisis misschien wel een kantelpunt. "Het is een moment om als ondernemer in de spiegel te kijken. We zijn nu vijf weken ver en de hele sector ligt in de gracht. Dat is niet gezond. Nu is het moment om te doen wat we moeten doen." Hogere prijzen dus voor bier en wijn - "niet op frisdrank, dat wordt al lang gebruikt om te compenseren".

Toegevoegde waarde

"De cava die mensen drinken op café stelt kwalitatief niets voor. Toch blijven ze zonder probleem 4 tot 5 euro betalen voor een coupe. Als je diezelfde prijs durft te vragen voor een internationaal gerenommeerd bier, staat de wereld op zijn kop. Dat klopt niet. Daarnaast hebben we als café een toegevoegde waarde. Je kunt gerust een bak bier opdrinken in je tuin met enkele vrienden, maar dat zal nooit hetzelfde zijn."

"Als zelfstandigen hebben cafébazen een onzeker statuut met een laag pensioen, een beperkte ziekteverzekering en geen bescherming tegen werkloosheid via een uitkering. Zo'n prijsverhoging gaat niet per se om een geldtekort, maar om respect", besluit hij. "Dit moet een heel oud onevenwicht binnen de sector oplossen."