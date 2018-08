Buurtbewoners in Toronto niet opgezet met eerste sekspoppenbordeel in Noord-Amerika jv

29 augustus 2018

12u03

Bron: City News 0 Consument In Europa openden ze al eerder de deuren, maar volgens de firma Aura Dolls zal het Canadese Toronto de primeur krijgen om volgende maand pas het eerste sekspoppenbordeel in Noord-Amerika te lanceren, "met 's werelds mooiste siliconen dames". Buurtbewoners zijn minder enthousiast en kloppen bij de overheid aan om het bordeel te weren.

Eerder dit jaar opende in Meise nog een van de eerste sekspoppenbordelen in ons land. Europese grootsteden als Parijs, Amsterdam, Dortmund en Barcelona hebben er langer een. Net als Japan. Maar het vaak preutse Noord-Amerika bleef wat achter. Tot nu. Tenminste als de plannen in Toronto nog kunnen doorgaan na al het protest van buurtbewoners tegen het sekspoppenbordeel.

Aura Dolls wil de seksservice met haar levensechte poppen vestigen aan een kleine winkelplaats, waar ook een nagelstudio, een massagesalon en een droogkuis gehuisvest zijn. Het bedrijf belooft de klanten een "opwindend nieuwe manier" om aan hun trekken te komen, "zonder de eventuele beperkingen van een partner van vlees en bloed".

Klanten zullen geen mens ontmoeten in het bordeel, alleen de realdolls. "Klanten leggen het geld op de toog, gaan rechtstreeks naar hun kamer, doen hun ding en zijn weer weg", zegt marketingverantwoordelijke Claire Lee aan City News. "We hebben geen personeel, enkel een camera."

De website van het bedrijf stelt "de ultieme sekservaring" als doel voor de klanten. Ze kunnen er elke mogelijke fantasie of fetisj beleven, "zonder beoordeeld te worden en zonder schaamte", klinkt het. Kostprijs? Tussen de 40 en 500 euro. De poppen zullen uiteraard tussen twee beurten in telkens grondig schoongemaakt worden, belooft het bordeel.

Afwachten of het er komt. Er lopen petities tegen het bordeel en ook politici vinden dat zo'n bedrijf zich maar beter in een industriezone kan vestigen. Mogelijk zal de wet worden aangepast om Aura Dolls te verbieden in september te openen op de huidige beoogde plaats.