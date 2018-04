Burger King opent eerste snelwegrestaurant in België TT

16 april 2018

Hamburgerketen Burger King opent morgen zijn allereerste Belgische snelwegrestaurant. Het fastfoodrestaurant komt er in het Texaco-tankstation aan de E17 in Kruibeke richting Antwerpen.

"De ideale plek voor automobilisten om de honger te stillen, even te ontsnappen aan de file of een pauze in te lassen tijdens een roadtrip", klinkt het bij Burger King over de nieuwe locatie. Het snelwegrestaurant in Kruibeke werd de voorbije weken grondig gerenoveerd en biedt voortaan met een oppervlakte van meer dan 500m² plaats aan 205 klanten.

De nieuwe vestiging aan de E17 is het eerste Burger King-restaurant in Oost-Vlaanderen en brengt de teller van het aantal Belgische vestigingen op acht. Ook in Antwerpen, Brugge, Brussel, Luik, Charleroi en Namen zijn er ondertussen Burger Kings. Binnenkort opent er in Antwerpen een tweede vestiging, ook in Kortrijk gaat een restaurant open.

Het eerste filiaal van de keten ging vorig jaar open, nadat het moederbedrijf Burger Brands Belgium Quick had overgenomen. Bedoeling is op termijn 30 tot 40 vestigingen in België te openen.

Burger King is van plan nog meer snelwegrestaurants te openen en is daarvoor een partnerschap aangegaan met EG Group, beheerder van tankstations langs snelwegen.