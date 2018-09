Burger King "aupent in 't etteke Brussel, Menneke-Pis zievert al van de goesting" TT

20 september 2018

17u22 0 Consument Burger King opent op 25 september zijn eerste restaurant in het centrum van Brussel, in Elsene om precies te zijn. En de uitnodiging voor de opening, die mocht iets speciaals zijn: "Sjokolat, woêfels èn mossele mooten vanaf vandoêg telle mè ne neuve champion; Burger King aupent zaaine 19e restaurant in onze schuunem Belgique èn komt mè zaaine fameuze Whopper noe 't centrum va Brussel, oep de Chaussée d'Ixelles nog wel", klinkt het in sappig Brussels.

Burger King had wel al een vestiging in het Brussels Gewest, maar die ligt in Oudergem. Of zoals het bedrijf het zelf zegt: "Burger King ès al presênt in Brussel mè zaaine restaurant in Avergoem (Oudergem, in 't schuun Vloms !); mo dad en ès ni genoeg: waaille wille ons uuk installeire in 't etteke van onze Capitale."

Op 25 september is het zover, "Menneke-Pis zievert al van de goesting …" Het is Rachid Azaoum, die al verschillende Quick-restaurants in Brussel uitbaat, die de franchise van het nieuwe restaurant zal opnemen. H

De vestiging in Brussel is het zestiende restaurant van de keten in ons land. Er kunnen 250 klanten in zitten en er zullen een honderdtal mensen werken.

De "openingseuren"? "Eederen dag van 10u tot 23u", "en vollem bak ambiâns verassureird" op 25 september.

Ook de pers is trouwens welkom, klinkt het: "Gaaile zaait allemoêl wellekom oem ne ki langs te passeire – mo loêt 't ons dan wel iest weite."

Eerder liet het bedrijf weten tegen 2022 nog 45 nieuwe Burger King-restaurants te willen openen in ons land.

Hierbij het integrale persbericht:

Donderdag 20 september 2018 — Burger King ès al presênt in Brussel mè zaaine restaurant in Avergoem (Oudergem, in 't schuun Vloms !); mo dad en ès ni genoeg: waaille wille ons uuk installeire in 't etteke van onze Capitale. Et voilà, oep 25 september ès 't zoeveir, Menneke-Pis zievert al van de goesting …

Sjokolat, woêfels èn mossele mooten vanaf vandoêg telle mè ne neuve champion; Burger King aupent zaaine 19e restaurant in onze schuunem Belgique èn komt mè zaaine fameuze Whopper noe 't centrum va Brussel, oep de Chaussée d'Ixelles nog wel.

Rachid Azaoum, daanen dirigeit al verschillende Quick-restaurants in Brussel. Awel 't ès daanen toffe pei dei, as fransjizee, dem boês van Burger King van Olsje (Elsene) weut ! Da spiksplinter nuut restaurant ès 784 m² gruut èn doê kunne'n astableeft wel 250 mense'n euile installeire !

Kalante kunne er profiteire van alle nouveautés van de chaîne, lak as 4 dubbele terminals vè digital te bestelle èn 3 Coca-Cola freestyle masjeene (met zekken distributeurs kunne kalante mier as 100 frisdrankcombinoêsses realizeire).

Da joenk, denamiek èn naaig gemotiveide ploog van astableeft 80 collaborateurs stoêt al te trappele van den ongeduld oem d'ieste kalante binne te loête.

Dei aupening, in 't staddeke centrum, vindt plosj ië joêr noe d'aupening van Burger King in Avergoem, woê dat er al à peu près 70 mense ooit Brussel on 't werk zaain.

Burger King OLSJE

Elsensesteenweg 53-55, 1050 Brussel

Aupening: 25 september oem 10u – vollem bak ambiâns verassureird

Openingseuren: eederen dag van 10u tot 23u

Gaaile zaait allemoêl wellekom oem ne ki langs te passeire – mo loêt 't ons dan wel iest weite