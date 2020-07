Budgetreisblogster zoekt goedkoopste tickets voor musea: “Check zeker de toeristische kortingskaarten die grote steden aanbieden”

Wie zijn ze?

• Caroline Buytaert (42) en Kevin Cottrell (45) uit Destelbergen

• Ouders van Guss (15) en Lewis (12)

• Zij is kleuterjuf, hij leerkracht zedenleer

Weinig kinderen zullen spontaan beginnen te applaudisseren als je het woord ‘museum’ laat vallen, maar toch zijn er heel wat cultuurhuizen die niet synoniem staan voor ‘duf’ en ‘saai’. Denk maar aan het Speelgoedmuseum in Mechelen of het Stripmuseum in Brussel. Maar ook ‘Cool Japan’, de expo over de Japanse beeldcultuur die nog tot 10 augustus in het Antwerpse Museum aan de Stroom (MAS) loopt, is voor tieners — Hello Kitty! Samourai! Manga’s! — best te pruimen. “Omdat Kevin en ik allebei in het onderwijs staan, kunnen we in musea bijna altijd gebruikmaken van onze lerarenkaart”, zegt Caroline. “Daarmee krijgen we een verminderd tarief of mogen we zelfs helemaal gratis binnen, zoals bijvoorbeeld in het MAS. Maar dat is, samen met de studentenkaart, een van de weinige kortingen die we gevonden hebben. Belgische musea zijn niet geneigd om veel acties te doen.”

“Als we in het buitenland zijn, proberen wij altijd minstens één museum mee te pikken en daar vind je makkelijker kortingen. Een ticket voor de Sagrada Familia in Barcelona kost bijvoorbeeld 20 euro, maar als je op zondagochtend de mis bijwoont, kan je gratis binnen. Ook voor Park Güell hoef je niet te betalen als je één uur voor opening of na sluitingtijd gaat. Of musea reserveren één dag in de maand waarop bezoekers niet hoeven te betalen. Dergelijke initiatieven vind je bij ons minder. Maar dat is niet zo verwonderlijk, want in België zijn de museumprijzen beduidend lager dan in het buitenland. Dan is het natuurlijk moeilijk om nog iets van de prijs af te doen.”

AfricaMuseum

Voor het gezin van Caroline en Kevin, met twee kinderen jonger dan achttien en twee lerarenkaarten, blijkt het AfricaMuseum in Tervuren het goedkoopst. Met hun lerarenkaart krijgen ze allebei 8 euro korting op een ticket dat normaal 12 euro kost. Guss en Lewis zijn nog geen achttien en mogen dus gratis binnen. Voor 8 euro kunnen ze dus met zijn vieren op stap. “Maar aangezien enkel leraars zo’n kaart hebben, hielden we die buiten onze ticketprijsberekening en dan blijkt het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen een euro goedkoper”, aldus Caroline. “Ons vermoeden dat de jongens de dinosaurussen ook iets boeiender zouden vinden, klopte, want ze waren echt onder de indruk. Het museum is ook zo groot dat je er bijna een hele dag kan rondlopen. Bovendien ligt het in het centrum van Brussel, waardoor je nadien nog een stukje van de gratis stripwandeling kan meepikken. De kaart vind je op internet en leidt je langs een aantal beschilderde gevels doorheen de stad.”

Doordat het museum in het centrum van Brussel ligt, kan je nadien nog een stukje van de gratis stripwandeling meepikken

Caroline

“Liefhebbers van strips kunnen ook naar het Stripmuseum, maar dat is wel een stuk prijziger. Daar zouden we met twee lerarenkaarten 30 euro hebben betaald voor ons vieren in plaats van 34 euro, wat het een van de duurdere musea maakt. Het standaardtarief is relatief hoog en de lerarenkaart geeft slechts 2 euro korting.”

Voor wie regelmatig een museum bezoekt, is een museumpas (www.museumpas.be) de beste deal. Zo’n pas kost 59 euro per persoon en je kan er een jaar lang alle deelnemende Belgische musea mee bezoeken, zo vaak je wil. Met de museumpas krijg je bovendien 50 procent korting op vijf Discovery Tickets van de NMBS. “Dat is een mooie koop voor cultuurliefhebbers, maar ik denk dat je toch heel veel musea moet bezoeken om daar winst uit te halen”, zegt Caroline.

Ook interessant zijn de toeristische kortingskaarten die grote steden aanbieden, zoals de Antwerp City Card of de Brussels Card. De eerste kost 37 euro voor 48 uur en geeft je gratis toegang tot de Ruien, stadsbrouwerij De Koninck, vijftien Antwerpse musea en vier kerken. Bovendien krijg je tal van kortingen, onder meer op rondvaarten en fietstours. De Brussels Card — 36 euro voor 48 uur — geeft recht op gratis toegang tot 44 Brusselse musea en op kortingen op attracties, rondleiding, shops en horeca. Bovendien krijg je een gratis informatiegids, stadsplan en museumplan van de hoofdstad. Ideaal dus voor wie deze zomer een citytrip in een van deze steden plant.

DE MUSEA

MUSEUM VOOR NATUURWETENSCHAPPEN BRUSSEL

• Tarief : 6-17 jaar: €4,50, 18+: €7

Mogelijke kortingen:

• gratis met lerarenkaart (niet opgenomen in berekening)

• €1 korting met studentenkaart

Goedkoopste tickets:

Voor ons gezin (exclusief lerarenkaarten): 2 x € 4,50 + 2 x € 7 = €23 + vervoerkosten

AFRICAMUSEUM TERVUREN

• Tarief : tot 18 jaar: gratis, 18+: €12

Mogelijke kortingen:

• €8 korting met lerarenkaart

• €8 korting met studentenkaart

• €4 korting voor 65-plussers

• Gratis voor houders van Brussels Card

Goedkoopste tickets:

Voor ons gezin (exclusief lerarenkaarten):

2 x €0 + 2 x €12 = €24 + vervoerkosten

SPEELGOEDMUSEUM MECHELEN

• Tarief : 3-12 jaar: €7,30, +12 jaar: €9,80

Mogelijke kortingen:

• €1 korting met studentenkaart

• €1 korting voor 65-plussers

• In de zomervakantie loopt een actie waarbij houders van een lerarenkaart op donderdag gratis binnen mogen

Goedkoopste tickets:

Voor ons gezin (exclusief lerarenkaarten): 1x€7,30 + 1x€9,80 + 2x€9,80 = € 36,70 + vervoerkosten

STRIPMUSEUM BRUSSEL

• Tarief : -12 jaar: €3,50, 12-25 jaar: €7, volwassenen: €10

Mogelijke kortingen:

• €2 korting voor 65-plussers

• €2 korting met lerarenkaart

Goedkoopste tickets:

Voor ons gezin (exclusief lerarenkaarten): 2x€7 + 2x€10 = € 34 + vervoerkosten

TRAINWORLD BRUSSEL

• Tarief : 6-17 jaar: €9, volwassenen: €12

Mogelijke kortingen:

• Gratis met lerarenkaart

• Met meerdere kinderen tussen 3 en 18 jaar ben je goedkoper af met een familieticket (*) (max. 5 personen) van €36

Goedkoopste tickets:

Voor ons gezin (exclusief lerarenkaarten) is het familieticket interessanter dan de gewone tickets: 2x€9 + 2x€12 = € 42 tegenover €36 * + vervoerkosten

MAS ANTWERPEN

• Tarief: 12-25 jaar: €8 (€3 als er geen tijdelijke expo is), +25 jaar: €10 (€5 als er geen tijdelijke expo is)

Mogelijke kortingen:

• Gratis met lerarenkaart

• Gratis met A-kaart (inwoners van Antwerpen en districten)

• Gratis met Antwerp City Card (online te koop)

• Gratis met museumpas

• €2 korting voor leden van Davidsfonds

• €2 korting voor 65-plussers

Goedkoopste tickets:

Voor ons gezin (exclusief lerarenkaarten): 2x€8 + 2x€10 = €36 + vervoerkosten

