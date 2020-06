Budgetreisblogster zocht goedkoopste tickets voor Zoo, Pairi Daiza en Grotten van Han: “Wie een beetje oplet, kan mooie kortingen versieren”

Consument Veel Belgen vieren deze zomer vakantie in eigen land, maar ook een staycation met daguitstappen kan prijzig uitvallen. Budgetreisblogster Caroline Buytaert gaat deze zomer op zoek naar de leukste en goedkoopste dagtrips. Een dagje naar de dierentuin kost een gezin van vier tegen het volle tarief om en bij de 120 euro. Maar dat kan anders, ontdekte Caroline, die het internet afspeurde naar acties. “Wie niet te ver woont en goedkoop naar de zoo wil, kiest het best voor een combiticket van de NMBS”, zegt ze.

Wie zijn ze?

• Caroline Buytaert (42) en Kevin Cottrell (45) uit Destelbergen

• Ouders van Guss (15) en Lewis (12)

• Zij is kleuterjuf, hij leerkracht zedenleer

• Het gezin kan je volgen op @cakesreisjes of cakesreisjesga.home.blog

Ons land telt een aantal erg mooie dierenparken, maar wie ze wil bezoeken, moet vaak diep in de buidel tasten. Al die beestjes moeten nu eenmaal gevoed, verzorgd en gehuisvest worden. Het geld daarvoor halen de zoos in de eerste plaats uit ticketverkoop, waardoor de toegangsprijzen behoorlijk pittig kunnen zijn. “Wie een beetje oplet, kan toch mooie kortingen versieren”, zegt Caroline, die samen met haar man Kevin en hun zonen Guss (15) en Lewis (12) op zoek ging naar de goedkoopste deal.

Denk er wel aan je plaats via de website van de Zoo te reserveren. Dat is omwille van de coronamaatregelen overal een verplichting

“Daar zijn we toch een uur of vier mee bezig geweest”, schat ze. “We bekeken eerst de prijzen op de officiële website van de parken, en speurden dan op Google naar kortingsbonnen en -codes. Nogal wat acties bleken opgeschort vanwege corona. Zo kan je in normale omstandigheden bij Carrefour voordelige tickets voor de Zoo van Antwerpen en Planckendael op de kop tikken. Gelukkig vonden we er wel nog via dreamland.be. Denk er wel aan je plaats via de website van de Zoo te reserveren. Dat is omwille van de coronamaatregelen overal een verplichting.”

Dure parking

Voor het gezin van Caroline blijkt de Zoo van Antwerpen het goedkoopste dierenpark te zijn. “Het Discovery Combi-ticket van de NMBS kost minder dan aparte toegangstickets voor de Zoo, je hoeft geen parking betalen en de trein stopt voor de deur”, zegt Caroline.

“Toch bleef het voor ons voorde­liger om de tickets met korting op dreamland.be te kopen en met de wagen te gaan. De prijs van zo’n Discovery Combi-ticket hangt namelijk af van de afstand tot je woonplaats. Gent ligt in zone 2 (tot 70 km), waardoor onze tickets in totaal 20 euro meer kosten dan voor iemand uit zone 1 (tot 30 km). Voor dat geld konden we met de wagen gaan.”

“Helaas betaalden we wél de volle pot voor de parking — 18 euro — in plaats van het standaardtarief. De zoo heeft geen eigen parkeerruimte en we parkeerden in een parking nabij. We wisten echter niet dat je je parkeerticket vóór vertrek kan laten valideren aan de kassa van de Zoo en dan maar 6 euro betaalt, ongeacht je verblijfsduur. Wij betaalden dus de volle pot. Kevin heeft de Zoo daarover nog gemaild, want die communicatie kan zeker beter. Wij voelden ons een beetje bedrogen.”

Als je het zo goedkoop mogelijk wil houden, breng je natuurlijk je eigen picknick mee

“In het park zelf vielen de prijzen wel mee”, gaat Caroline voort. “Als je het zo goedkoop mogelijk wil houden, breng je natuurlijk je eigen picknick mee. Maar in de Zoo kan je voor 5 euro ook een broodje kopen. Wij aten en dronken met z’n vieren voor 29 euro. Voor de ijsjes nadien betaalden we nog eens 10 euro. De horeca is omwille van de coronamaatregelen wel nog maar beperkt open. Je kan maar in één restaurant terecht en er zijn slechts enkele eetkraampjes in de openlucht.”

“Maar verder is de impact beperkt. Aan de ingang staan wel nadarhekken zodat iedereen in de juiste gang terechtkomt en in het park moet je een verplicht parcours volgen. Overal is er ook handgel beschikbaar en je kan een gratis mondmasker krijgen, want dat is verplicht als je de gebouwen betreedt.”

De tickets zijn de duurste van alle dierentuinen en er zijn haast geen kortingsbonnen of -codes voor te vinden

Lange reistijd

De Grotten van Han komen als een goede tweede uit de vergelijking. “Als je de tickets via socialdeal.be koopt, zijn ze goedkoper dan die van de Zoo van Antwerpen”, stelt Caroline vast. “Maar boven op de inkomprijs komen wel nog je vervoerskosten en de parking. Er is ook geen Discovery Combi van de NMBS voor, wat betekent dat je met de wagen vanuit Gent heen en terug ongeveer vier uur onderweg bent. Een afstand van ongeveer 360 kilometer kost uiteraard een behoorlijk extraatje aan benzine. Het totaalplaatje valt voor ons dus duurder uit dan de Zoo.”

Ook Pairi Daiza is niet het budgetvriendelijkste dierenpark. “De tickets zijn de duurste van alle dierentuinen en er zijn haast geen kortingsbonnen of -codes voor te vinden”, aldus Caroline. “Hier kan je wel een NMBS-dagtrip nemen, maar die is vanuit Gent omwille van de afstand duurder dan die naar Antwerpen. Jammer, want Pairi Daiza is een van de mooiste dierenparken van België.”

ZOO ANTWERPEN: €107 + vervoer

• Kassa: niet (verplichte reservatie door corona)

• Online: kinderen: €25 - jongeren (12-17 jaar): €29 - volwassenen: €31

• Parking: voor €6 kan je in de buurt parkeren

Mogelijke kortingen (*)

Dreamland.be: kinderen (3-11 jaar): €21,50 - jongeren (12-17 jaar): €24,50 - volwassenen: €26

NMBS dagtrip: Discovery Combi (trein + toegang): kinderen: vanaf €20 - jongeren: vanaf €25,90 - volwassenen vanaf €29,90 (prijzen zijn afhankelijk van de afstand)

Gezinsbond: 10% voor leden

Lerarenkaart: -€3

2dehands.be: tickets aangeboden voor €18, maar onduidelijk of die ook bruikbaar zijn bij online reservering

Plopsa Funcard: houders krijgen 40% korting

Kruidvat: occasionele promoties

De Zoo zelf: deelt magazines uit aan kinderen die op schoolbezoek komen met daarin een 1+1 gratis-bon. De huidige versie is echter maar geldig tot 30/6/2020.

Goedkoopste tickets

Voor ons gezin via dreamland.be: 2x€24,50 + 2x€26 + €6 parking

* Voor Planckendael gelden dezelfde kortingen

PAIRI DAIZA: €145 + vervoer

• Kassa: niet (verplichte reservatie door corona)

• Online: kinderen (tot 11 jaar): €30 - volwassenen: €36

• Parking: €9

Mogelijke kortingen

NMBS dagtrip: kinderen vanaf €27,90 - jongeren en volwassenen vanaf €35,90 (prijzen afhankelijk van de afstand)

Plopsa Funcard: 40% korting voor houders van deze kaart

Pretparkdeals: €34 in plaats van €36 via pretparkdeals.be

Goedkoopste tickets

Voor ons gezin via pretparkdeals.be: 4x€34 + €9 parking

GROTTEN VAN HAN: €83,60 + vervoer en parking

• Kassa: niet (verplichte reservatie door corona)

• Online: kinderen (4-11 jaar): €22,90 - volwassenen: €31,90

• Parking: betaalparking in de buurt, prijs afhankelijk van de duur van je bezoek

Mogelijke kortingen

Lerarenkaart: -50% op de ticketprijs van de kaarthouder, maar niet geldig in juli en augustus

Social Deal: €20,90 per ticket op www.socialdeal.be

Gezinsbond: 18% korting voor leden `

Goedkoopste tickets

Voor ons gezin via socialdeal.be: 4x€20,90

Lees ook:

Is er al een reisverzekering die corona dekt? Kies ik beter een coronavoucher of een terugbetaling? De meest prangende reisvragen beantwoord (+)

De maatregelen van De Panne tot Knokke-Heist, zo ziet jouw dagje op het strand er deze zomer uit: “We willen niet het Tirol aan zee worden” (+)

“Geen tolkosten maar wel vaak strenge controles op Routes Nationales”: zo ga je met de auto slimmer op reis naar het zuiden (+)