Brussels Airport verwacht woensdag totale chaos door staking: “Boek je vlucht om” 11.000 passagiers bij Brussels Airlines getroffen TT

07 februari 2019

17u48

Bron: Belga 12 Consument Brussels Airlines schrapt komende woensdag, de dag van de nationale staking, twee derde van haar geplande vluchten. Dat heeft gevolgen voor meer dan 11.000 passagiers, zo meldt de luchtvaartmaatschappij. Zij krijgen een alternatief aangeboden, of kunnen een terugbetaling vragen. Toch verwacht Brussels Airport zware problemen. “Probeer je vlucht om te boeken”, klinkt het in een persbericht.

Verschillende diensten zullen staken, waardoor vluchten geannuleerd of afgeleid zullen worden. Ook de bagage zal niet op een normale manier behandeld worden.

Brussels Airlines had eerder al beslist om 28 vluchten te schrappen, maar “met de informatie die vandaag beschikbaar is over de vermoedelijke omvang van de nationale staking, is besloten om het aanbod met 122 extra vluchten te reduceren”, zo klinkt het in een persbericht.

In totaal worden dus 150 van de 222 op woensdag geplande vluchten geschrapt, of 68 procent. Dat heeft een impact op 11.288 passagiers, preciseert de maatschappij.



“Met de proactieve annuleringen wil Brussels Airlines haar klanten de mogelijkheid geven om hun reisplannen op voorhand aan te passen en wil ze het ongemak voor de reizigers dat door de nationale staking veroorzaakt wordt zoveel mogelijk beperken”, luidt het nog. Een overzicht van de geannuleerde vluchten staat op de website.

De toestand kan nog verergeren, want volgens de vakbonden is de kans groot dat er op 13 februari geen enkele commerciële vlucht zal kunnen plaatsvinden in het Belgische luchtruim, omdat ook de luchtverkeersleiders van skeyes de oproep hebben gekregen om niet te werken.

Tips

Voor wie zijn vlucht niet kan of wil omboeken, heeft Brussels Airport ook enkele tips. “Contacteer uw luchtvaartmaatschappij voor de laatste informatie over uw vlucht op 13 februari”, luidt het. “Reis enkel met handbagage indien mogelijk. Plan ook voldoende tijd in om tijdig op de luchthaven te geraken, of check regelmatig de reistijden van de alternatieve dienstverlening bij de treinen.”

TUI fly bekijkt opties

Bij luchtvaartmaatschappij TUI fly zijn woensdag 36 vluchten gepland van en naar België. De maatschappij bekijkt momenteel de opties voor die vluchten, zoals uitwijken naar buitenlandse luchthavens. Dat zegt TUI-woordvoerster Sarah Saucin. Ze wijst er wel op dat TUI fly niet de gewoonte heeft om vluchten te schrappen. Er wordt eerder gekeken naar andere mogelijkheden, zoals uitwijken naar omliggende luchthavens.