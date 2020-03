Brouwerij van Seefbier levert bakken bier gratis aan huis SVM

19 maart 2020

16u42

Bron: Belga 3 Consument De Antwerpse Brouw Compagnie, de brouwerij achter onder meer het Seefbier, start vandaag met het aan huis leveren van bier zonder bezorgingskosten. De brouwerij wil volgende week ook een virtuele rondleiding door haar gebouwen online plaatsen om de vele geannuleerde fysieke rondleidingen tijdelijk te vervangen.

De Antwerpse Brouw Compagnie stelt dat niet alleen horecazaken zwaar getroffen worden door de coronacrisis, maar ook de toeleveranciers. Zeker kleine lokale onafhankelijke brouwerijen zien hun omzet bijna volledig stilvallen.

"Met de sluiting van de horeca zien we niet alleen onze eigen tapinstallatie in de brouwerij gesloten, maar ook al onze klanten sloten noodgedwongen de deuren", zegt oprichter Johan Van Dyck. "Tegelijkertijd zitten mensen thuis en is in deze tijden een lekker glas bier zeker welkom. Daarom hebben we een nieuwe dienst in het leven geroepen: een gratis thuislevering van onze bieren.”

Ook mix mogelijk

Op de website van de brouwerij kunnen klanten een krat bestellen van één soort bier of een mix van verschillende soorten. De brouwerij biedt ook bijpassende glazen aan. Het bier zelf is uiteraard niet gratis, de levering wel. Leeggoed kan je gewoon op een later moment in de supermarkt binnenbrengen.

Intussen plant de Antwerpse Brouw Compagnie ook een videorondleiding van haar gebouwen online te zetten. Je krijgt er net als bij de fysieke tour de geschiedenis van bierbrouwen en van de brouwerij mee en je ziet van dichtbij hoe het brouwproces verloopt. Wie de bieren van de brouwerij in huis haalde, kan zelfs de afsluitende begeleide bierproeverij thuis volgen.

