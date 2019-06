Brouwerij kampt met tekort aan leeggoed: “Breng zo snel mogelijk lege kratten van Brugse Zot en Straffe Hendrik terug” SVM

19 juni 2019

17u30

Bron: Belga 2 Bier Brouwerij De Halve Maan uit Brugge kampt met een tekort aan leeggoed en roept al haar klanten op om zo snel mogelijk lege kratten en vaten terug te sturen. "Deze week moest de nachtploeg in de bottelarij worden gestopt wegens een tekort aan leeggoed", klinkt het in een persbericht. De brouwerij brengt onder meer Brugse Zot en Straffe Hendrik op de markt.

Het tekort aan leeggoed is volgens de brouwerij het gevolg van een uitzonderlijke groei in het voorjaar (meer dan 30 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar; nvdr). Omdat de brouwerij steeds meer exporteert naar de buurlanden zijn de vaten en kratten bovendien langer onderweg, en dat zet extra druk op de leeggoedproblemen. Voor leveringen over een afstand van meer dan 1.500 kilometer wordt met ‘one way’-verpakkingen gewerkt die recycleerbaar zijn.

“Technische werkloosheid valt niet uit te sluiten”

Om een week te kunnen draaien, heeft de brouwerij ongeveer 20.000 kratten en 5.000 vaten nodig. Die zijn momenteel niet beschikbaar, waardoor de nachtploeg deze week gestopt moest worden. "De werknemers in die ploeg werden ingeschakeld voor alternatieve taken, daardoor kan technische werkloosheid momenteel vermeden worden", zegt CEO Xavier Vanneste. "Indien het probleem langer zou blijven aanslepen, valt technische werkloosheid echter niet uit te sluiten. We doen er nu alles aan om dat te vermijden.”

De consumenten voelen volgens de brouwerij nog niet te veel van de problemen. "Bepaalde bestellingen werden wat verminderd, maar er werd telkens wel een minimale hoeveelheid aan elke handelaar geleverd. Het weer is de laatste weken niet echt optimaal geweest, waardoor de vraag naar onze producten meegevallen is", aldus Vanneste.

“Gat in de flow”

Om de zomer door te komen, heeft de brouwerij echter veel extra leeggoed nodig. Vandaar dus deze oproep naar de consumenten, maar ook groothandels en distributeurs worden verzocht om hun magazijnen na te kijken en leeggoed terug te sturen. De brouwerij zal daarnaast ook zelf nieuwe kratten en flessen aankopen.

Beroepsvereniging Belgische Brouwers bevestigt dat er in het algemeen een tekort is aan glazen flessen, zowel herbruikbare als niet-herbruikbare. "Als mensen de flessen dan niet tijdig terugbrengen, ontstaat er een gat in de flow", zegt directeur Nathalie Poissonnier.