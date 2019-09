Britten hamsteren massaal Belgische voeding TT

06 september 2019

08u48

Bron: Belga 0 Consument Op een jaar tijd is de uitvoer van Belgische agrovoedingsbedrijven richting Groot-Brittannië met meer dan 16 procent gestegen. Dat schrijft Le Soir op basis van cijfers van sectorfederatie Fevia. Uit schrik voor tekorten na de brexit leggen de Britten massaal voorraden aan.

In 2018 is voor 2,2 miljard euro aan voedingsproducten en dranken vanuit België richting Groot-Brittannië uitgevoerd. Op vier jaar tijd nam de uitvoer met meer dan 8 procent toe.

Maar de voorbije maanden trekt de groei duidelijk aan. In het eerste kwartaal van 2019 bedroeg de export 638,56 miljoen euro, of 16,2 procent meer dan in het eerste trimester van vorig jaar. Voor voedingsproducten bedroeg de stijging 16,7 procent, voor dranken 9,5 procent.

Bij Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, klinkt het dat Britse voedingsbedrijven en consumenten voorraden aanleggen van onder meer diepgevroren groenten, aardappelen voor hun fish and chips of chocolade vanuit België om een eventuele harde brexit op te vangen, uit vrees voor mogelijke tekorten.