Brandverzekering afsluiten bij dezelfde bank als jouw woonlening: is dat verplicht?

Het is een klassieker dat banken hun woonleningen iets goedkoper in de etalage zetten als u er meteen een brandverzekering bij hen aan koppelt. Ga daar niet automatisch op in, want soms snijdt u er op langere termijn financieel mee in uw vingers.

95 procent van de gezinnen in ons land heeft een brandverzekering. Eigenlijk kunnen we die verzekering beter omschrijven als een soort woningverzekering, want ze dekt veel meer dan alleen brandschade. Zo komt ze ook tussen als er een voertuig tegen uw gevel rijdt, of wanneer de bliksem inslaat, storm of hagel schade veroorzaken of bij andere natuurrampen. U kan ook zelf aanvullende dekkingen nemen, zoals tegen diefstal. Bekijk hier de aanbieders van brandverzekeringen.

Verrassend genoeg is een brandverzekering eigenlijk helemaal niet wettelijk verplicht. De reden waarom zoveel mensen dat toch denken, is omdat zo goed als elke bank het verplicht maakt, tenminste als u bij hen een woonlening wil aangaan. Wat uw bank dan weer niet mag doen, is u verplichten om de brandverzekering effectief bij haar af te sluiten. Het staat u dus vrij om elders een (goedkopere) verzekering af te sluiten.

Afweging

Sluit u toch een brandverzekering af bij de bank die ook de woonlening financiert, dan krijgt u meestal een korting in de vorm van een lagere rentevoet. Daardoor zijn de meeste kredietnemers niet snel geneigd om de brandverzekering af te sluiten bij een andere bank of verzekeraar.

En toch: het kan interessant zijn. Daarvoor moet u in eerste instantie berekenen of het voordeel van de lagere rentevoet opweegt tegen de kosten van een (vaak) duurdere brandverzekering. Die oefening moet u ook echt voor de lange termijn maken, want in principe hangt u voor de volledige looptijd van de lening vast aan de brandverzekering. Elke verzekering is natuurlijk jaarlijks opzegbaar en het is perfect mogelijk om na het afsluiten van de lening alsnog bij een andere verzekeraar een goedkopere lening af te sluiten. Maar meestal zal u vanaf dan een hogere hypothecaire rente betalen. Of dat gebeurt en hoe hoog de eventuele rentestijging is, is vastgelegd in de kredietovereenkomst van de woonlening.

Premie

Staar u wel niet te blind op de goedkoopste aanbieder in de zoektocht naar een verzekeringspremie. Het komt er ook op aan om goed uit te pluizen wat er allemaal gedekt is, want op dat vlak zijn er soms grote verschillen. Een aantal dekkingen zijn wettelijk vastgelegd en die zijn in alle brandverzekeringen opgenomen. Maar daarbovenop kunnen verzekeraars ook bijkomende dekkingen of dienstverleningen aanbieden (zoals bijvoorbeeld een klusjesdienst). Ook de franchise (dat is het bedrag dat de verzekeringnemer zelf moet dragen bij een schadegeval) kan sterk verschillen. Een hogere franchise resulteert vaak in een goedkopere premie, maar dan moet u bij schade zelf wel een groter bedrag uit eigen zak betalen.

