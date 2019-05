Brandpolis en ziekenfonds werden bijna helft duurder jv

29 mei 2019

06u21

Bron: belga 1 Consument De prijs van een aantal verzekeringsproducten is de voorbije tien jaar bijna met de helft gestegen. Die stijging is veel hoger dan de inflatie, blijkt uit data van de federale overheidsdienst Economie, waarover De Standaard en Het Nieuwsblad berichten.

De consumptieprijzen gingen in ons land tussen mei 2009 en mei 2019 met gemiddeld 19,8 procent omhoog. De prijstoename van de verzekeringen lag veel hoger.

De grootste stijging was er voor de brand- en diefstalverzekeringen. Die polissen werden in de voorbije tien jaar 42,8 procent duurder. "De brandpremies zijn gekoppeld aan de Abex-index. Die meet de evolutie van de kosten in de bouwsector, zoals de lonen, maar ook de bouwmaterialen. Door de hoogconjunctuur in de bouw is er een schaarste aan sommige bouwmaterialen en dat drijft de prijzen gevoelig op", verklaart Assuralia, de koepelfederatie van verzekeringsmaatschappijen.

De premies voor een reisverzekering stegen sinds 2009 met 32,6 procent en de lidgelden van de ziekenfondsen gingen over dezelfde periode met 41 procent omhoog.

Opvallend is dat de autoverzekeringen de voorbije tien jaar met amper 1,5 procent gestegen zijn. Bovendien is er de jongste jaren zelfs sprake van een heuse trend van prijsdalingen. In de voorbije zes jaar gingen de premies voor een ­autopolis telkens omlaag. Dat komt onder meer door de daling van het aantal auto-ongevallen.