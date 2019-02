Bpost laat klanten betalen om hun geld af te halen: “Dit is de wereld op zijn kop” Hans Renier

08 februari 2019

09u56

Bron: RTBF, Test Aankoop, Spaargids, eigen berichtgeving 32 Consument Sommige banken rekenen al kosten aan als hun klanten geld afhalen aan een automaat van een concurrent. Bpost bank gaat nu een stap verder. Het laat klanten betalen om geld af te halen aan de eigen automaten, een primeur in ons land. Test Aankoop reageert verbolgen. “Dit is de wereld op zijn kop.” Het is afwachten of andere banken zullen volgen.

De nieuwe tarieven voor klanten van Bpost gaan in voege op 18 maart. Houders van een b.compact zichtrekening kunnen voortaan nog één keer per maand kosteloos geld afhalen. Voor iedere bijkomende geldafhaling betalen ze 50 cent, zowel aan automaten van bpost als bij andere banken. “Ongehoord. Dit is de wereld op zijn kop”, klinkt het bij Test Aankoop.

Frédéric Jonnart van bpost bank verduidelijkt dat de maatregel geldt voor de klanten met de gratis b.compact-rekening. Het gaat om een kwart van de klanten (140.000). “De b-compact-rekeningen zijn gericht op onze 100 procent digitale klanten, die weinig of geen cash gebruiken. De overige klanten betalen niet voor de afhaling van cash geld”, zegt woordvoerder Jonnart nog.

De regeling is volgens VRT in strijd met een overeenkomst die de banken in 2004 sloten met bankenkoepel Febelfin. Vierentwintig afhalingen per jaar aan automaten van de eigen bank moesten gratis zijn. In de praktijk rekenen sommige banken enkel iets aan voor een afhaling aan een automaat bij een andere bank.

Volgen andere banken?

De vraag rijst nu of andere banken hun klanten ook kosten gaan aanrekenen om cash geld af te halen. “Dat is moeilijk te voorspellen, want het is een commerciële keuze”, zegt Isabelle Marchand van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. “Gratis bestaat niet, dus het aanbieden van gratis geldafhalingen is een service. Maar door de lage rente staat de kostenstructuur van banken onder druk. Dus moeten ze op zoek naar andere inkomsten. De maatregel zou hierin kunnen kaderen.”

Digitale transitie

“De druk van de banken in de richting van een cashloze en digitale maatschappij wordt als maar groter”, vindt Test Aankoop. “Die transitie verloop te snel en te agressief. Uit een recente peiling blijkt dat 1 consument op 3 cash wil blijven gebruiken. Lang niet alle winkels aanvaarden betaalkaarten. Een groot deel van de bevolking heeft cash geld nodig.”

Test Aankoop pleit voor gratis afhalingen van cash bij de automaten van de eigen bank en vijf gratis afhalingen per maand bij de automaten van de concurrerende banken.

Nog kostenverhogingen

Volgens de consumentenorganisatie hebben heel wat banken sinds het begin van 2019 kostenverhogingen ingevoerd. “Soms zelfs met prijsstijgingen tot 50%. De meeste tariefverhogingen betreffen de kostprijs van bankkaarten (voornamelijk kredietkaarten), van sommige bundels (jaarlijks forfait), geldopvragingen en elke handeling die de tussenkomst van bankpersoneel veronderstelt.”

Check hieronder hoeveel jij extra betaalt als je bij een andere bank geld gaat afhalen.

