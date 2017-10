Borstkankerpreventie: kies je voor mammografie of doe-het-zelf? Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

‘Natuurlijk doet zo’n mammografie pijn. Maar de last die me bij goed nieuws van de schouders afvalt, is me zoveel meer waard’

Vera (48) zweert bij een tweejaarlijks uitgebreid borstonderzoek: ‘Toen mijn oudste zus enkele jaren geleden te horen kreeg dat ze borstkanker had, panikeerde ook de rest van de familie heel even. Vooral mijn andere zus en ik moesten twee keer slikken. Wat als dit in de genen zat? Waren ook wij voorbestemd om borstkanker te krijgen? De tumor bleek uiteindelijk niet genetisch. Maar toch… Enkele weken later al lieten we allebei van onze borsten een mammografie nemen. Sindsdien zweer ik bij een uitgebreid borstonderzoek om de twee jaar. Ook al doet een mammografie pijn en staan de tranen me soms in de ogen als mijn borsten platgedrukt worden. Maar de last die me bij goed nieuws van de schouders afvalt, is me zoveel meer waard. Mijn oudste zus bleef leven dankzij haar tweejaarlijkse screening. Zelf had ze helemaal niets gevoeld. Waarom zou je dit als vrouw niet laten doen? Je kop in het zand steken heeft geen zin. Beter slecht nieuws op tijd dan helemaal geen nieuws en uiteindelijk een vogel voor de kat. Ik mag er niet aan denken.’

‘ Zelf je borsten op de juiste manier leren onderzoeken, lijkt me veel belangrijker. Daar zou de overheid meer in mogen investeren, vind ik’

Marjon (49) gelooft niet in de mammografie: ‘Ik heb mijn twijfels bij de tweejaarlijkse borstscreening. Vooral die mammografie vermijd ik liever. Naar het schijnt doet de radiologische straling vaak meer kwaad dan goed. En het onderzoek pikt ook kleine onregelmatigheden op die nooit groter zullen worden en al zeker niet zullen uitzaaien. Toch volgt dan een onnodige behandeling, want de arts neemt natuurlijk liever geen risico. Operatie, chemo, bestraling. Het complete verhaal. Gevaarlijk, ingrijpend en soms helemaal voor niets. Want knobbeltjes in de borst kunnen ook op een natuurlijke manier krimpen en weer verdwijnen. Volgens mij is het veel belangrijker om zelf je borsten op de juiste manier te leren onderzoeken. Daar zou de overheid meer in mogen investeren, vind ik. Een verplichte cursus voor alle vrouwen. Ik doe het elke maand heel uitgebreid als ik onder de douche sta. En ook mijn huisarts onderzoekt mijn borsten regelmatig. Waarom zou ik me onnodig laten pijnigen tijdens zo’n mammografie? Ik ben ervan overtuigd dat je ook op andere manieren borstkanker kan ontdekken.’