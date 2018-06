Boretti en Bertolli op en top Italiaans? Neen, toch niet Italiaanse ondernemers zeggen tientallen miljarden euro's mis te lopen door 'neppers' Jarl van der Ploeg

13 juni 2018

14u01

Bron: de Volkskrant 0 Consument Italiaanse producten staan voor smaak, klasse, duurzaamheid en kwaliteit, hopen bedrijven uit het land zelf. Ze zeggen tientallen miljarden euro's mis te lopen door ‘neppers’ als Boretti en Bertolli die aan ‘Italian sounding’ doen.

‘C’era una volta: Boretti’ – er was eens: Boretti, klinkt er in een reclamefilmpje van het populaire fornuizenmerk. ‘De geschiedenis van Boretti begint eind vorige eeuw in het centrum van de goede smaak: Italië’, zegt de voice-over, terwijl in beeld de Milanese etalages van Versace, Gucci, Prada, Armani en Roberto Cavalli verschijnen, gevolgd door het logo van Boretti.

Wie vervolgens de website opent en ziet dat alle producten Italiaanse namen dragen als Da Vinci en Maggiore, dat de slogan van het bedrijf ‘Passione in Cucina’ is en dat het jaarlijks de Italiaans aandoende wielerklassieker Classico Boretti organiseert, zou niet verwachten dat het in werkelijkheid is opgericht door een Nederlander die een aanzienlijk deel van zijn spul in Azië laat maken.

