Boodschappen doen in alle rust? Albert Heyn lanceert 'prikkelarm' winkelen

26 september 2018

17u45

Bron: AD, RTL 4 Consument Erger jij je soms aan de drukte in de supermarkt? Voor mensen die overgevoelig zijn aan prikkels, is het nog veel erger. Speciaal voor hen experimenteert Albert Heyn met 'prikkelarm' winkelen. In alle rust, zonder muziek en met gedimde lichten.

U kent het wel, de drukte op zaterdagochtend in de supermarkt. Je probeert snel je winkellijstje af te werken, maar door de drukte moet je slalommen tussen de mensen en hun karretjes, terwijl kinderen huilen en op de achtergrond muziek speelt. Aan de kassa klinkt onophoudelijk 'piep'.

Voor wie het allemaal wat rustiger mag, introduceert Albert Heyn in een Nederlandse supermarkt voortaan wekelijks een uurtje 'prikkelarm' winkelen. Je kan er voortaan elke dinsdagochtend tussen 8 en 9 uur in alle rust shoppen. Tijdens dat uurtje is er geen muziek en zorgt men voor rustige verlichting. Verder zijn er geen kassageluiden of andere onnodige geluiden. Het tijdstip is bovendien doelbewust gekozen: op dat moment zijn net de rekken aangevuld, en liggen de producten nog niet in chaos door elkaar. Aan de kassa belooft men minder vragen bij het afrekenen te stellen.

In Sint Michielsgestel kun je vandaag voor het eerst in Nederland prikkelarm winkelen. Dat wordt een uitdaging met alle media voor de deur😅 pic.twitter.com/7YDzCsVu9C Hans-Lukas Zuurman(@ HL_Zuurman) link

Eva Mennens, assistent-bedrijfsleider van de winkel in Sint-Michielsgestel, denkt dat veel mensen baat kunnen hebben bij dit speciale uurtje. "Ons filiaal start er als eerste in Nederland mee, omdat hier veel mensen met autisme komen", zegt ze. Dat komt omdat in de buurt mensen met gehoor- en communicatieproblemen opgevangen worden. "Maar als het een succes is, zullen ongetwijfeld meerdere Albert Heijn-vestigingen volgen."

Groot-Brittanië

Mennens kwam op het idee door een gelijkaardig initiatief in Groot-Brittanië. Om haar filiaal zo prikkelarm mogelijk te maken, schakelde ze de hulp in van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Ook werd de hulp van klanten ingeschakeld. Dat leverde een lijst met 100 aandachtspunten op. "We kregen heel veel tips", zegt ze. "Ik heb er echt nooit bij stilgestaan dat mensen van zoveel dingen last kunnen hebben als zij boodschappen doen."

Burn-out

En dat blijken niet alleen mensen met autisme. "Ik krijg óók veel reacties van mensen met angstklachten, hersenletsel of burn-out. Vooral de muziek en de felle lichten zijn een probleem, maar bijvoorbeeld ook de reflecties van de spiegels in onze koelvakken en de displays bij de kassa’s." De winkel is tijdens het uurtje voor iedereen toegankelijk. Het personeel levert ook normale service. Medewerkers hoeven bijvoorbeeld niet te fluisteren.