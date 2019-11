Bond Beter Leefmilieu reageert positief op voorstel van Magnette over salariswagens TT

26 november 2019

14u23

Bron: Belga 0 Consument Het voorstel van federaal informateur Paul Magnette (PS) om alle bedrijfswagens emissievrij te maken, is een cruciale bijdrage om de Belgische klimaatdoelen nog te halen. Dat zegt Bond Beter Leefmilieu. Volgens berekeningen kan die maatregel tot de helft van de luchtvervuiling en CO2-emissies van het Belgische wagenpark in 2030 reduceren.

De Tijd schrijft vandaag dat in de onderhandelaarsnota van Magnette een drastische hervorming van de bedrijfs- en salariswagens zit. In het luik duurzame ontwikkeling staat dat bedrijven op termijn enkel nog nulemissiewagens op een fiscaal interessante manier voor hun personeel kunnen leasen. Het gaat om auto's die geen CO2 uitstoten, omdat ze volledig elektrisch zijn of op waterstof rijden.

Volgens Bond Beter Leefmilieu staan de federale overheid en de gewesten op het punt een klimaatplan in te dienen dat het Europese opgelegde doel van -35 procent broeikasgasuitstoot voor 2030 niet haalt. "Bovendien zit Vlaanderen ook in de knoei met de bindende luchtkwaliteitsdoelen", reageert Mathias Bienstman, beleidscoördinator van de natuurorganisatie. "Door bedrijfswagens snel te elektrificeren, kunnen we die gaten helpen dichtrijden. Dat komt omdat bijna de helft van de nieuw verkochte wagens naar het bedrijfswagenpark gaat en dubbel zoveel kilometers aflegt.”

Een studie van Transport & Environment wijst uit dat bedrijfswagens tegen 2023 volledig elektrificeren, samen met een emissievrije nieuwverkoop van particuliere wagens van 66 procent in 2030, zorgt voor voor emissiereducties van wagens van -46,9 procent. Voor de totale transportsector bedraagt de daling 32 procent in 2030. "Dat is een significante bijdrage aan het 2030-doel van -35 procent voor de non-ETS-sectoren", aldus Bienstman.

Volgens Bond Beter Leefmilieu is 2023 een haalbare datum. "De marktontwikkeling toont dat er dan meer dan honderd elektrische modellen zullen zijn, waarvan de meeste in gebruik niet duurder zullen zijn dan wagens met een verbrandingsmotor", benadrukt Bienstman.

De milieuorganisatie vraagt het voorstel nog aan te vullen met het schrappen van de tankkaart voor privéverplaatsingen vanaf 2020 en een uitfasering van salariswagens tegen 2030.