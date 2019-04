Bol.com verstuurt miljoenen artikelen voortaan zonder doos kg

11 april 2019

11u15

Bron: bol.com 0 Consument Bol.com wil nog zo weinig mogelijk artikelen versturen in de eigen blauwwitte doos. Zo’n 3,5 miljoen artikelen worden voortaan niet meer ingepakt voor verzending. Het gaat om producten die al voldoende beschermd zijn door de originele verpakking.

“Waarom zou je artikelen als e-commercebedrijf überhaupt nog in een doos inpakken als dat eigenlijk niet nodig is?”, zegt Olaf van den Brink, directeur Logistiek in een persbericht. “Voor artikelen als ventilatoren, frituurpannen, strijkijzers, printers, koffiezetapparaten en luiers biedt de eigen verpakking van het artikel al genoeg bescherming.”



Dat biedt enkele voordelen. Zo kan het bedrijf besparen op verpakkingskosten, maar is het ook mogelijk om meer pakjes per keer te vervoeren dankzij de bespaarde ruimte. Dat zou dan weer de CO2-uitstoot per pakket doen dalen.

Verzendzakje

Pakjes die niet over een stevige verpakking beschikken, zullen nog steeds in een doos worden verstuurd, of in de nieuwe plastic verpakking die bol.com introduceert. De “verzendzak” is gemaakt uit gerecycleerd plastic en moet dienen voor zachte materialen, zoals handdoeken, kleding en rugzakken. Het zakje is ook lichter, maakt opvulmateriaal overbodig en neemt nog minder plaats in, waardoor de CO2-uitstoot bij pakjes in de verzendzak 90 procent lager ligt dan bij pakjes in een doos, klinkt het.



Tot nu toe is 20 procent van de totale CO2-uitstoot van bol.com te wijten aan verpakkingen. Tegen 2025 wil de e-commercespeler de uitstoot per pakket terugbrengen naar nul.