Bol.com verkoopt digitale kinderboeken voor 1 eurocent YV

20 maart 2020

16u05 0 Consument De Nederlandse webshop bol.com opent een digitale boekenclub voor kinderen die door de coronamaatregelen binnen zitten en zich vervelen. Kinderen kunnen op de website elke dag kijken naar bekende Nederlandse gezichten die verhalen voorlezen. Ouders kunnen er ook terecht om voor 1 eurocent een nieuw kinderboek digitaal in huis te halen.

Elke dag om 9 uur ‘s ochtends verschijnen er nieuwe video’s op de voorleeswebsite. Kinderen, of hun ouders, kunnen daar kiezen tussen vier verhaaltjes, elk aangepast aan de leeftijd van je kind. Bekende Nederlanders lezen die verhaaltjes dan voor, die los van elkaar geluisterd kunnen worden.

Boeken aan 0,01 euro

Elke week stelt bol.com daarnaast nog tien nieuwe kinderboeken ter beschikking die klanten digitaal kunnen kopen aan een prijs van 0,01 euro.

“Voor ons allemaal is het dagelijks leven nu op z’n kop gezet. Kinderen kunnen niet naar school, waar mogelijk werkt iedereen thuis en we vermijden sociale contacten”, legt Annet Scheermeijer, directeur boeken bij bol.com uit. “Het minste dat wij bij bol.com kunnen doen is het thuiswerken voor ouders wat makkelijker maken en kinderen tegelijkertijd een waardevolle invulling van hun tijd bieden.