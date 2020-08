Bol.com verbiedt term 'Zwarte Piet’: “Iedereen moet zich welkom voelen bij ons” SVM

19 augustus 2020

14u46 30 Consument Bol.com gaat de term 'Zwarte Piet' niet meer gebruiken in titels en productomschrijvingen. In plaats daarvan zal enkel het woord 'Piet' gebruikt worden. Ook de term ‘huidskleur’ om bijvoorbeeld panty’s aan te prijzen verdwijnt. Binnenkort moet ‘beige’ of een andere passende kleur gebruikt worden.

De nieuwe regelgeving gaat vanaf eind september in. Verkooppartners hebben tot dan de tijd om hun artikelen uit te verkopen of zelf uit het assortiment te halen. "Daarna zullen we het zelf actief weren van ons platform”, klinkt het.

Eerder verboden Facebook en Instagram ook al foto’s en filmpjes rond Zwarte Piet. “Vanuit de feedback die we recent kregen, hebben wij geconcludeerd dat ‘Zwarte Piet’ als kwetsend kan ervaren worden”, stelt de webwinkel nu. “Al jaren leggen wij de nadruk op Sinterklaas en cadeautjes in onze communicatie-uitingen, daarin speelt ‘Piet’ dus al geen rol meer. Vorig jaar namen we ook het besluit om productafbeeldingen te weren waarop volledig donker geschminkte mensen te zien zijn.”

Bekijk ook: Facebook en Instagram verbieden Zwarte Piet



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Noem het voortschrijdend inzicht”

Nu wordt dus nog een stapje verder gegaan. “Iedereen moet bij ons terechtkunnen en zich welkom voelen. Dat gaat niet samen met een assortiment dat aanzet tot discriminatie of haat en daardoor als kwetsend wordt ervaren. Noem het voortschrijdend inzicht, in navolging van de actualiteit in België en Nederland.”

Als er bij boeken, films of muziek een educatief of historisch belang mee gemoeid is, kan de term wel behouden blijven. “Maar dan komt er een label bij dat aangeeft dat de inhoud als controversieel beschouwd wordt”, klinkt het. Pietenkostuums zullen te koop aangeboden blijven worden, op voorwaarde dat ze geen stereotype karikatuur uitbeelden (denk bijvoorbeeld aan een zwarte pruik of grote gouden oorringen).

Op de beslissing is intussen een storm van kritiek losgebarsten. De webmaster van bol.com heeft alvast de handen vol om gevat uit de hoek te komen.

Ja, wie zijn wij om te bepalen wat we zelf op ons eigen platform willen verkopen? bol.com(@ bol_com) link

Kijkende naar de ophef omtrent dit onderwerp constateren we inderdaad dat sommige mensen enorm snel gekwetst zijn. bol.com(@ bol_com) link

Dat zeggen we precies nergens. bol.com(@ bol_com) link

In onze nieuwe huisstijl zie je hem al een tijdje niet meer terug. Onze naam is een afkorting gaan we niet aanpassen. Onze oprechte excuses dat we je zo hebben gekwetst, dat is nooit onze bedoeling geweest. bol.com(@ bol_com) link

We zijn van mening dat de vergelijking die je hier trekt niet op gaat. bol.com(@ bol_com) link

Het verschil tussen racisme en zwaarlijvige mensen kun je vast wel zelf ergens opzoeken. We zijn een privaat bedrijf, geen bijlesdocent. bol.com(@ bol_com) link