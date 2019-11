Bol.com begint eerder met feestdagen en promoties om grote drukte de baas te kunnen ADN

05 november 2019

11u03

Bron: ANP 0 Consument Bol.com begint de feestdagenperiode dit jaar eerder dan ooit tevoren. De grootste webwinkel van Nederland wil zijn verkopen voor de commerciële topdagen Singles Day en Black Friday naar voren halen en smeert ze over meer dagen uit. Topman Huub Vermeulen beweert dat Bol.com het anders waarschijnlijk zo druk krijgt dat het niet mogelijk is om alle sinterklaaspakjes op tijd bezorgd te krijgen.

Singles Day is een uit China overgewaaid fenomeen en Black Friday is de dag dat Amerikanen massaal met kortingen worden verleid. Deze ‘retailfeestjes’ worden de laatste jaren ook hier steeds groter. Dat is natuurlijk goed nieuws voor Bol.com, maar er komt wel veel logistiek bij kijken, benadrukt de topman. Bovendien valt Black Friday dit jaar relatief laat waardoor deze dag erg dicht op het sinterklaasfeest zit. Dit betekent nog meer pakjes te verwerken in korte tijd.

Bol.com heeft daarom besloten de Singles Day-promoties al op 6 november te starten, in plaats van op de eigenlijke datum 11 november. De Black Friday-koopjesperiode begint een week eerder en loopt van 22 november tot en met 29 november. Hierdoor is er meer spreiding in de bestellingen.



Hoe druk Bol.com het precies gaat krijgen, kan Vermeulen niet zeggen. Hij doet geen verkoopverwachtingen omdat de webwinkel onderdeel is van het beursgenoteerde concern Ahold Delhaize. Wel wil de topman kwijt dat Bol.com vorig jaar in november en december meer dan 20 miljoen artikelen verwerkte.

De webwinkel kent volgens Vermeulen een groeitempo van zo’n 30 procent per jaar. Dat dankt de site voornamelijk aan de openstelling van de winkel voor duizenden externe verkopers. Vermeulen denkt dat Bol.com op die manier komende jaren nog verder kan groeien.