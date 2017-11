Boetes tot 100.000 euro: volledig verbod op plastic wegwerpzakjes aan Brusselse kassa's SPS

15u39

Bron: Belga 0 Joost De Bock kruidenier - Gent kruidenier stopt groeten en fruit in plastic zakjes plastieken zakken worden verboden door Europa

Vanaf morgen geldt in het Brussels gewest een volledig verbod op plastic kassazakjes voor eenmalig gebruik. Sinds 1 september was al een verbod van kracht, al gold een overgangsperiode van drie maanden waarbinnen handelaars hun voorraad wegwerpzakjes konden opgebruiken. Overtreders riskeren een penale of administratieve sanctie met boetes tussen 50 en 100.000 euro.

Dat betekent echter niet dat meteen alle zakjes uit beeld verdwijnen. Zo mogen bijvoorbeeld tot september volgend jaar nog steeds zakjes ter beschikking worden gesteld voor groenten en fruit.