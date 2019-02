BNP Paribas Fortis opent speciaal nummer na bankkraak SPS

05 februari 2019

19u17

Bron: Belga 0 Consument Na de inbraak van zondag in het filiaal van BNP Paribas Fortis aan de Belgiëlei in Antwerpen, opent de bank een speciaal telefoonnummer voor wie daar een kluis huurt: 02/433.41.56. Het telefoonnummer zal vanaf woensdagochtend 9 uur bereikbaar zijn en verder elke werkdag van 7 tot 22 uur en bijkomend op zaterdag 9 februari van 9 tot 17 uur.

BNP Paribas Fortis startte naar eigen zeggen maandag al met het proactief contacteren van klanten die een kluis hebben binnen de perimeter van getroffen kluizen, maar kon nog niet iedereen bereiken. Klanten kunnen via het tijdelijke telefoonnummer na identificatie informatie krijgen over het feit of hun kluis binnen de perimeter ligt of niet. Als de kluis erbinnen ligt, moet de klant een verklaring op eer opstellen over wat er zich in de kluis bevindt. Daarmee volgt de bank naar eigen zeggen de verzekeringsprocedure. Pas nadien kan de bank de klanten laten weten of hun kluis beschadigd of opengebroken is.

BNP Paribas Fortis zegt alle procedures nauwgezet na te leven en vraagt daarvoor begrip van de betrokken klanten. “Conform de algemene voorwaarden voor de verhuring van een kluis, vergoedt BNP Paribas Fortis de huurder voor alle verlies en schade aan de inhoud van de kluizen”, klinkt het nog. “Met uitzondering van wat in artikel 14 van deze voorwaarden is opgenomen (zoals onder meer bij fout of nalatigheid door de huurder en bepaalde vormen van overmacht).”

Het parket maakte vandaag bekend dat er een eerste verdachte is aangehouden voor de inbraak. Of de eventuele buit ook al gerecupereerd is, is niet bekend.