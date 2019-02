BNP Paribas Fortis opent speciaal nummer na bankkraak SPS

05 februari 2019

19u17 0 Consument BNP Paribas Fortis opent een telefoonnummer voor alle klanten die in het kantoor waar afgelopen weekend ingebroken werd een kluis huren. Het nummer 02/433.41.56 zal bereikbaar zijn vanaf woensdag 6 februari van 9 tot 22 uur. Nadien op werkdagen van 7 tot 22 uur. Op zaterdag 9 februari zal het nummer bereikbaar zijn van 9 tot 17 uur.

De bank startte gisteren met het proactief contacteren van klanten, maar nog niet alle klanten konden worden bereikt. Alle klanten die een kluis huren in het kantoor aan de Belgiëlei kunnen, na identificatie, vernemen of hun kluis binnen of buiten de perimeter valt. Indien de kluis binnen de perimeter valt, zal de bank de betrokken klant instructies bezorgen over de te volgen procedure die noodzakelijk is om in aanmerking te komen voor schadeloosstelling.

De bank wil alle procedures nauwgezet naleven en vraagt daarvoor begrip van de betrokken klanten.

Klanten die geen kluis huren in het kantoor wordt gevraagd het gebruikelijke telefoonnummer van het easy banking center te gebruiken: 02/762.60.00. Het easy banking center is open van 7 tot 22 uur van maandag tot en met vrijdag en van 9 tot 17 uur op zaterdag.