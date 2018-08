Bloedhete zomer is ramp voor aardappeloogst én voor chipsfabrikanten: Croky stopt tijdelijk productie van aantal smaken Sven Ponsaerts

De aanhoudende droogte, en vooral ook de hitte, is een ramp voor de aardappeloogst en dreigt nu ook de chipsfabrikanten in problemen te brengen. Croky, dat in haar fabriek in Moeskroen dagelijks zo'n miljoen zakjes chips produceert, schroeft meteen een deel van haar productie terug. Door enkele nieuwe en minder populaire smaken voorlopig niet meer te produceren, hoopt de fabrikant voldoende aardappelen voor haar best verkopende chips over te houden.

"De aardappeloogst is slecht, zoveel is duidelijk", zegt Tom Demeyer, directeur marketing bij Croky. Dat verwerkt dagelijks zo’n 700 ton aardappelen, om 30 landen van chips te voorzien. "Een mogelijke terugval met 30 procent is best dramatisch te noemen. Het verschil met eerdere tegenvallende jaren is bovendien dat de droogte nu ook in landen als Frankrijk, Duitsland, Nederland, het VK en Polen toeslaagt, wat zeker op termijn voor de hele markt een probleem zal vormen", meent Demeyer.



"Om de productie van onze best verkopende smaken zoals de Bolognese, de Paprika en Pickles op peil te houden, werd besloten de stekker tijdelijk uit enkele referenties te trekken. Het gaat om een aantal nieuwe en ‘kleinere’ smaken zoals de Andalouse, die pas enkele maanden geleden werd gelanceerd. Onder meer ook de productie van de 200 gram-verpakking van de Naturel+ gaat tijdelijk ‘on hold’."

De winkelrekken zullen zeker nog niet meteen leeg komen te staan Tom Demeyer van Crocky

Consument

Consumenten die op de betreffende smaken verlekkerd zijn, hoeven volgens Croky echter niet te panikeren. "Er is nog voldoende stock, en ook de warenhuizen beschikken nog over een voorraad. De winkelrekken zullen zeker nog niet meteen leeg komen te staan."



Ook bij Agristo, fabrikant van onder meer diepvriesfrieten en –kroketten uit Harelbeke, voelt men de verminderde aanvoer. "De situatie op vlak van bevoorrading is kritiek, maar wij kunnen vooralsnog wel blijven produceren", zegt Filip Wallays, CEO van Agristo. "We hopen dat er deze week regen komt, vooral omdat dit noodzakelijk is voor de rooiomstandigheden. Want vandaag is het eigenlijk té droog om te rooien. Wat de uiteindelijke opbrengst van de oogst betreft, kunnen we nog niet veel zeggen; we staan immers nog maar aan het begin van het rooiseizoen. Tegen eind augustus zouden we op vlak van opbrengst meer moeten weten."

De komende dagen worden cruciaal Romain Cools van Belgapom

Prijsstijging

"De komende dagen worden cruciaal", weet ook Romain Cools van Belgapom, de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking. "Percelen waar de plant is verschroeid, zijn verloren. Waar die nog wél groen is, is er nog hoop op knolgroei. Het huidige verlies van 30 procent valt echter niet meer goed te maken, en kan enkel nog maar toenemen. Het wordt dus sowieso géén goed jaar, met aardappelen van een mindere kwaliteit. De kleinere aardappelen zullen ook voor kortere frieten zorgen."

Dat de aardappelprijs zal stijgen, lijkt onafwendbaar. Wanneer dit zal gebeuren, en in welke mate, is echter moeilijk te voorspellen. "De prijs op de vrije markt gaat wellicht naar recordhoogten", meent Cools. "Waar de prijs voor de vroege aardappelen op de vrije markt vorig seizoen nog 25 euro per ton was, bedraagt deze momenteel al het tienvoud. Economisch gezien zal de impact wellicht het grootst worden op de wereldwijde uitvoer van Belgische diepvriesfrieten – die gaan werkelijk naar álle uithoeken van de wereld. Het valt te verwachten dat de Noord-Amerikaanse concurrenten onze concurrentiepositie zullen trachten aan te vallen."