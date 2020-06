Blijven brandstofprijzen nog lang laag? Mag winkelier cash weigeren? Zeven vragen over de impact van corona op uw portefeuille

1. Wat gebeurt er met mijn pensioen en mijn pensioenspaarrekening?

Geldexpert Paul D’Hoore: “Mensen die aan pensioensparen doen – om bovenop hun wettelijk pensioen nog over een extraatje te beschikken – hebben door de coronacrisis een daling gezien van de waarde van hun pensioenfonds. Dergelijke dalingen komen af en toe voor en zijn tijdelijk. Niets om wakker van te liggen dus.”

2. Wat met reizen die ik heb betaald maar die niet konden doorgaan?

Robrecht Willaert van vakblad Travel Magazine wijst vooral op het verschil in vergoeding op reizen die waren geboekt via een reisbureau of touroperator en via online bookingsites. “Geannuleerde reizen zijn door reisbureaus of touroperatoren vergoed via een waardebon of cashback. Voor online sites geldt die regel niet. Die mensen zijn online ‘geflikt’. De coronacrisis heeft ons geleerd dat het belang van gekwalificeerde reisbureaus en -operatoren van groot belang is. De reizigers zijn er wettelijk beschermd wanneer door financieel onvermogen de reis in het gedrang komt. Mijn advies: boek een reis via een reisbureau.”

3. Mag een winkelier cash geld weigeren als ik daarmee wil betalen?

Mien Gillis, retailexpert bij Unizo, stelt dat handelaars eurobiljetten en -muntstukken in principe niet mogen weigeren als betaalmiddel. “Ze hebben wettige betaalkracht”, zegt Gillis. “De FOD Economie heeft in haar richtlijnen echter al aangegeven dat een weigering te rechtvaardigen is bij uitzonderlijke en tijdelijke veiligheidsredenen, al moet een verkoper dat op een leesbare en ondubbelzinnige wijze aankondigen aan de ingang van de zaak en in de nabijheid van de kassa’s.” Gillis stelt wel dat er als gevolg van de coronacrisis een duidelijke verschuiving naar contactloze betaalmiddelen is. “Contactloze betalingen met de kaart zijn gestegen van 14 naar 30 procent en we denken dat het niet meteen zal dalen. Ook andere contactloze betaalsystemen zoals betaling via NFC of QR-code vinden meer ingang door de crisis.”

Als de vervaldatum viel tijdens de coronamaatregelen en de bon onmogelijk kon worden gebruikt, kun je als klant onder bepaalde voorwaarden overmacht inroepen Mien Gillis

4. Wat kan ik met tegoedbonnen die vervallen tijdens de lockdown, zoals cinematickets?

Gillis: “Bij aankoop van een cadeaubon komt er juridisch gezien een koopovereenkomst tot stand tussen de verkoper en de koper, onder specifieke voorwaarden, zoals de geldigheidsduur of de uitsluiting van bepaalde producten. Als de vervaldatum viel tijdens de coronamaatregelen en de bon onmogelijk kon worden gebruikt, kun je als klant onder bepaalde voorwaarden overmacht inroepen. In de praktijk zien we gelukkig dat het gezond verstand van beide partijen en de klantvriendelijkheid van zelfstandige handelaars vaak volstaat om problemen te voorkomen.”

5. Wat met vergoeding voor woon-werkverkeer en abonnementen op het openbaar vervoer?

Jochen Goekint, mobiliteitsadviseur bij Unizo: “Er zijn bijna geen tegemoetkomingen voorzien door de openbare vervoersmaatschappijen. De NMBS heeft beslist om de geldigheidsduur van de papieren tienrittenkaarten die vervielen tijdens de lockdown te verlengen tot 30 juni 2020. Voor de woon-werkabonnementen daarentegen heeft de NMBS gekozen voor een gedeeltelijke terugbetaling van een deel van de abonnementen. Ook De Lijn betaalt de abonnementen niet terug. De standaardvoorwaarden blijven gelden, aangezien De Lijn dit ook ziet als overmacht. Daarnaast is de financiële put van De Lijn groot. Een terugbetaling van abonnement zou het nog moeilijker maken.”

Nu het zwaarste van de coronacrisis (voorlopig) achter de rug is, zien we weer stijgende prijzen Jochen Goekint

6. Zijn we vertrokken voor een lange periode van lage brandstofprijzen?

“De olieprijs is te sterk afhankelijk van geopolitieke bewegingen”, zegt Goekint. “Door de crisis tussen de OPEC en Rusland, voor en tijdens de coronacrisis, zijn de prijzen sterk gedaald. Nu het zwaarste van de coronacrisis (voorlopig) achter de rug is, de economie terug op gang komt en het conflict tussen de OPEC en Rusland begint te ontdooien, zien we weer stijgende prijzen. Een nieuwe daling lijkt in de huidige omstandigheden dus niet voor morgen.”

7. Wat als ik nog geen tegemoetkoming of uitstel heb gekregen voor mijn water- en energiefactuur?

Bent u gedomicilieerd in het Vlaams Gewest en in België tewerkgesteld, dan krijgt u een automatische uitbetaling van 202,68 euro als eenmalige water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid. De vergoeding komt nadat u de uitkering voor tijdelijke werkloosheid hebt gekregen. Was u tijdelijk werkloos in de periode van maart tot midden april, dan hebt u ten laatste op 6 juni de uitbetaling ontvangen. Was u tijdelijk werkloos van midden april tot ongeveer half mei en u hebt al een uitkering voor tijdelijke werkloosheid ontvangen, dan krijgt u de vergoeding (onder voorbehoud) in de week van 22 juni. Voor de tijdelijke werklozen na half mei die hun uitkering al ontvingen, is er nog geen uitbetalingsdatum bekend. Bent u gedomicilieerd in het Vlaams Gewest maar werkt u in het buitenland (niet Nederland), dan moet de werknemer zelf een online aanvraag indienen voor 17 augustus 2020.

