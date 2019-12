Blijft woonlening ook zo goedkoop in 2020? Kurt Deman

Bron: spaargids.be 0 Sparen 2019 zal elke vastgoedmakelaar en notaris ongetwijfeld nog lang bijblijven. De combinatie van de lage rente op hypothecaire leningen en de nakende afschaffing van de woonbonus leidde tot een ongeziene stroom van vastgoedtransacties. Gaat de storm in 2020 liggen? Of zet de drukte zich onverminderd verder?

De lage rentes zijn in grote mate toe te schrijven aan het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Door de negatieve depositorente betalen banken voor het geld dat ze tijdelijk bij de ECB ‘parkeren’. Tegelijk koopt de ECB overheids- en bedrijfsobligaties op, waardoor ze bijkomend geld in de financiële markten injecteert en de langetermijnrente artificieel laag houdt. De ECB hoopt dat de banken op die manier sneller kredieten toekennen aan gezinnen en bedrijven. Het gevolg: de banken hanteren liever lage rentevoeten, dan hun geld met strafrente bij de ECB te moeten stockeren.

Lagerentebeleid: geen aardverschuivingen

De Franse Christine Lagarde nam onlangs de fakkel over van de Italiaan Mario Draghi als baas van de ECB. Ze gaf tijdens haar openingsspeech al direct aan dat ze het geweer niet meteen van schouder zal veranderen. Lagarde omschreef het lagerentebeleid als een van de belangrijkste aanjagers van de binnenlandse vraag, maar gaf ook aan de negatieve bijwerkingen ervan op te volgen. Ze riep de nationale overheden op om meer te investeren en op die manier de economie aan te zwengelen. Aangezien Mario Draghi voor zijn afscheid beloofde de rentetarieven tot eind 2020 te handhaven, hoeven we daar dus niet meteen grote veranderingen te verwachten.

Kan het nog lager?

Blijkbaar toch wel. Telkens wanneer iedereen denkt dat de bodem nu écht bereikt is, blijken woonkredieten toch nog scherper te kunnen. Volgens de rentebarometer van Finotheker bedroeg de gemiddelde rentevoet voor een lening met vaste rentevoet en looptijd van twintig jaar op 9 december 2019 1,69%. Bezoekers van Spaargids.be stuurden al offertes door van 0,93% en 0,96%. Niemand durft met zekerheid te zeggen dat we daarmee het bodempeil bereikten. In Denemarken kende Jyske Bank enige tijd geleden een hypotheek met negatieve rente toe, maar omdat de woningmarkt er anders is ingericht, valt die situatie niet helemaal met de Belgische te vergelijken.

Lees ook: Staar u niet blind op de rentevoet van uw lening

Hogere eigen inbreng

De Nationale Bank van België (NBB), die toezicht houdt op de financiële sector, waarschuwde al verschillende keren dat banken voorzichtiger moeten worden als ze nieuwe hypothecaire leningen toekennen. Ze vindt dat banken net iets te gemakkelijk geld lenen aan gezinnen, waardoor de schuldenlast te hoog oploopt. Lange tijd gold de stelregel dat u best maximaal een derde van uw inkomen besteedt aan het aflossen van leningen. In realiteit zijn banken vaak veel soepeler. Voor de quotiteit, of de verhouding tussen het geleende bedrag en de waarde van de woning, geldt hetzelfde verhaal. Daar probeert de NBB nu paal en perk aan te stellen door strenger toe te kijken op de banken. Negentig procent quotiteit geldt als de nieuwe norm. U moet dus minstens tien procent van de aankoopprijs plus de kosten zelf financieren, al gelden er soepelere regels voor startende koppels.

Woonbonus versus lagere registratierechten

Het fiscale voordeel van de Vlaamse woonbonus valt vanaf 1 januari weg. Ter compensatie verlaagt de overheid de registratierechten van zeven naar zes procent. Het uiteindelijke effect van die maatregelen verschilt sterk van dossier tot dossier. Veel kopers en verkopers kozen alvast eieren voor hun geld door de afgelopen maanden een woningtransactie uit te voeren.

Conclusie

Het lijkt erop dat de rente op hypothecaire leningen zeker in het voorjaar van 2020 haar buitengewoon lage peil blijft behouden. Door de vele transacties die notarissen afgelopen maanden optekenden, kan de aan- en verkoopwoede nu wel enigszins vertragen. De strengere eisen op het vlak van quotiteit dragen mogelijk bij tot die stagnatie of lichte terugval.

