Black Friday in 5 opvallende cijfers

29.500.000.000

Dat er veel geld over de toonbank gaat op Black Friday, zal je niet verbazen. Dat er vorig jaar in de Verenigde staten 29,5 miljard dollar werd gespendeerd, had je waarschijnlijk niet zien aankomen. Die inkomsten groeien jaar na jaar. Om die astronomische som te realiseren, moesten wel zo'n 101,7 miljoen mensen richting winkelstraat trekken om daar elk zo'n slordige 290 dollar te spenderen. En dan nu de hamvraag: wat is jouw budget voor 24 november?

1951

De vrijdag na Thanksgiving zorgde altijd al voor een ware stormloop naar de winkels, maar het was pas in 1951 dat deze dag Black Friday werd gedoopt. De naam verscheen voor het eerst in het zakenblad 'Factory Management and Maintenance' en zou verwijzen naar de enorme verkeersdrukte in en rond de grote steden. De Amerikaanse handelaarsfederaties waren echter niet zo opgezet met deze titel, omdat hij te negatief in de oren zou klinken. Meer dan eens trachtten ze alternatieven als Big Friday te introduceren, maar deze sloegen nooit aan. Vandaag is die negatieve bijklank gelukkig definitief verleden tijd en klinkt Black Friday ons als muziek in de oren.

6

Wie de koop van zijn leven wil doen, zal er vroeg voor mogen opstaan. In de begindagen van Black Friday besloten enkele clevere winkeluitbaters hun poorten lekker vroeg open te gooien. Terwijl de meeste Amerikanen hun Thanksgivingsroes nog lagen uit te slapen, konden de meest enthousiaste koopjesjagers al om <B>zes uur de beste stukken uit de collecties claimen. En of dat aansloeg! Met duizenden stonden ze te drummen bij de winkeldeuren, lang voordat de shoppret van start ging. Dat succes inspireerde andere winkeluitbaters om nog wat extremer te gaan en de deuren om vijf of vier uur of zelfs om middernacht te openen. De laatste jaren gaan heel wat winkels zelfs al om acht uur 's avonds open, of doen ze gewoonweg de moeite niet meer om hun zaak te sluiten. Kortom, op Black Friday heb je nooit, nada, never een excuus om niet te gaan shoppen.

22.000.000

Wie USA zegt, zegt Wallmart. De warenhuisketen is een waar pretpark voor koopjesjagers en prijsvergelijkers. En dat mag je letterlijk nemen. In 2016 trokken er meer bezoekers naar de winkelketen op Black Friday dan dat er in het volledige jaar naar Disneyworld in Florida gingen. Waar Wallmart afklokte op een ruwe 22 miljoen mensen op één dag, bleef de jaarteller van Mickey en zijn vriendjes op 18,5 miljoen staan. Wallmart verkocht vorig jaar dan ook 1 miljoen tv's, 10 miljoen pyjama's en 15 miljoen films op die ene zwarte vrijdag.

6.000.000

Tijdens de vorige editie van Black Friday maakte de elektronische betalingsverwerker Worldline bekend dat er ongeveer 6 miljoen elektronische betalingen waren verricht op de koopjesvrijdag. Enkel 23 december deed het beter. Een jaar eerder lag dat aantal nog zo'n 700.000 betalingen lager.