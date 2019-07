Bio-eieren teruggeroepen omdat dioxinenorm overschreden is Redactie

30 juli 2019

18u43

Bron: Belga 1 Consument Het Voedselagentschap roept bio-eieren terug van het bedrijf E.K.E. Tijdens een controle werd er een lichte overschrijding van de norm van dioxines en dioxineachtige PCB's vastgesteld in de eieren. Het product werd verdeeld via de winkels van Delhaize, Carrefour, Cora, Match, Intermarché en enkele groothandels. De bio-eieren hebben als referentie OBE7050, die code staat op de eieren gedrukt.

Het gaat onder meer om een verpakking van het merk Delhaize Bio van 6 en 12 stuks met houdbaarheidsdatum 11 augustus die verkocht werd vanaf 19 juli. Er zijn ook verpakkingen van de merken Cora, Match Nature Bio (verpakt in 10 of 6 stuks) en van Delfood en Bidfood Bio Eieren E.K.E. van 6 stuks met houdbaarheidsdatum 18 augustus die verkocht werden na 25 juli.

Bij Carrefour gaat het om de bio-eieren van 12 of 6 stuks met houdbaarheidsdata 12, 16 of 17 augustus die verkocht werden na 20 juli. Ook voor het merk Intermarché Bio Moisson worden de bio-eieren van 12 of 6 stuks teruggeroepen met houdbaarheidsdata 14 of 16 augustus. Die werden verkocht na 22 juli.

Lambrachts Bio

Voor Lambrachts Bio E.K.E. geldt dat dat voor de eieren van 6 stuks met houdbaarheidsdatum 14 augustus, die werden verkocht na 22 juli en voor The Eggman Bio E.K.E. geldt dat voor het pak van 6 stuks met houdbaarheidsdatum 17 augustus, die werden verkocht vanaf 25 juli.

Het product werd verkocht via de winkels van Delhaize, Carrefour, Cora, Match en Intermarché en via de groothandels Delfood (Thuin), Bidfood (Montignies-sur-Sambre), Lambrechts (Tongeren) en The Eggman (Grimbergen). Het bedrijf E.K.E. vraagt haar klanten het product niet te consumeren en terug te brengen naar het verkooppunt.