14 juli 2020

Voor grote bedragen is cashloos betalen al langer de norm. Maar ook voor kleinere uitgaven hebben we binnenkort in principe geen contant geld meer nodig. Nieuwe technologieën, zoals contactloze kaarten en betaalapplicaties voor smartphone en smartwatch, versnellen die trend.

In de supermarkt of de schoenenwinkel staan we er al lang niet meer bij stil. In plaats van briefjes en munten neer te tellen om onze aankopen te betalen, halen we simpelweg een debet- of kredietkaart boven en rekenen zo snel en efficiënt af. Voor kleinere aankopen daarentegen, zoals een brood, een pintje of een krant, wordt wel nog vaak contant geld gebruikt. Maar ook daar is de trend volop aan het keren.

De alternatieven voor contant geld zijn immers erg uitgebreid en er komen, dankzij nieuwe technologieën, ook steeds meer mogelijkheden bij. Naast het klassieke pinnen (een pincode gebruiken) met een debet- en/of kredietkaart, wordt het ook steeds eenvoudiger om volledig contactloos te betalen. Dat kan bijvoorbeeld met je debet- of kredietkaart, op voorwaarde dat ze is uitgerust met een NFC-chip (of ‘Near Feald Communication’ heeft). Gewoon even je kaart bij het betaaltoestel houden en je betaling is al in orde.

Maar ook met je smartphone of zelfs je smartwatch is contactloos betalen heel gemakkelijk. Dankzij betaaloplossingen zoals Google Pay, Apple Pay, Fitbit of Garmin Pay en natuurlijk ook de Bancontactfunctie van je bank-app kan je gerust je hele portefeuille met inhoud thuis laten. Je telefoon of horloge betalen de rekening wel!

Steeds meer supermarkten, kledingwinkels, maar ook restaurants en café’s bieden de mogelijkheid om contactloos te betalen aan. En dat is goed nieuws, want contactloos betalen is een praktische, snelle en eenvoudige manier om geldtransacties, groot of klein, te doen. En, het is veilig bovendien. Je hoeft je met andere woorden geen zorgen te maken wanneer je bijvoorbeeld je telefoon zou verliezen; je bankgegevens zijn altijd optimaal beveiligd.

Wil dat nu zeggen dat cash geld binnen pakweg dit en vijf jaar volledig uit ons leven verdwijnt? Nee, zo’n vaart zal het zeker niet lopen. Wél zeker is dat contactloos betalen een mooie aanvulling vormt op de bestaande betaaloplossingen, en dus zeker het overwegen waard is.

