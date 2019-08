Binnenkort vind je bio-ethanol ook aan de Belgische pomp: prijs per liter half zo hoog als gewone benzine TT

22 augustus 2019

08u27

Bron: La Meuse 4 Consument De federale regering legt de laatste hand aan een kader om de zogenaamde E85-brandstof ook in ons land algemeen toe te laten. Die brandstof bestaat uit 85 procent ethanol en 15 procent benzine, en is in Frankrijk bijvoorbeeld slechts half zo duur als gewone benzine. Dat schrijft La Meuse.

Wie vandaag aan de pomp benzine tankt, heeft de keuze uit grofweg twee opties: euro 95 of euro 98. Die twee courante termen hebben sinds kort bovendien een nieuwe naam, afhankelijk van de hoeveelheid ethanol die ze bevatten. Die ethanol wordt uit planten gewonnen en is dus milieuvriendelijker. Bij euro 95 is dat E10 (voor 10 procent ethanol), bij euro 98 is dat E5.

Maar terwijl in andere landen zoals Frankrijk, de VS, Brazilië of Zweden E85, met dus 85 procent ethanol, de gewoonste zaak van de wereld is, vind je bij ons bijna nergens een tankstation waar je die bio-ethanol kan tanken. Slechts een paar tankstations mogen de brandstof onder bepaalde voorwaarden aanbieden.



Daar moet binnenkort verandering in komen. De regering zou de laatste hand leggen aan een wettelijk kader om de algemene invoering van E85 mogelijk te maken. Momenteel ligt een koninklijk besluit van het kabinet van federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) bij de Raad van State ter controle. De tekst zou voor het einde van het jaar in het Staatsblad gepubliceerd moeten worden.

Goedkoper

Bio-ethanol moet aan de pomp fors minder kosten dan gewone benzine. In Frankrijk kost een liter tussen de 0,5 en 0,8 euro per liter, tegenover 1,4 tot 1,7 voor de E5- en E10-variant. Daartegenover staat een ongeveer 20 procent hoger brandstofverbruik door de lagere energetische waarde.

Belangrijke kanttekening is wel dat slechts weinig auto's bij ons al geschikt zijn voor E85, dat veel corrosiever is dan de andere types benzine. Technisch kunnen voertuigen er perfect aan aangepast worden, in Frankrijk en Zweden rijden er namelijk tienduizenden van rond. Vooral merken als Ford en Volvo zijn koploper. Wie zijn huidig model er echter aan wil aanpassen, zal naar de garage moeten en indien mogelijk een extra kit laten installeren, met een eenmalige kostprijs van tussen de 700 en 1.600 euro.