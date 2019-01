Binnenkort te koop bij Carrefour en Aveve: de ‘krekelreep’ kg

09 januari 2019

14u51

Bron: Belga 1 Consument De Brusselse krekelrepen Kriket liggen binnenkort in de rekken van een 120-tal winkels van Carrefour en de Aveve-filialen. Dat laat oprichter Michiel Van Meervenne weten. Bij Carrefour beseffen ze dat het om een nicheproduct gaat, maar merken ze dat de consument op zoek is naar meer "gebalanceerde en vooruitstrevende producten".

Van Meervenne startte anderhalf jaar geleden met Kriket, samen met zijn zus Anneleen. De repen bestaan uit noten, zaden, granen en 5 procent krekelmeel. De snacks zijn al te koop in bij verschillende kleine spelers, zoals biowinkels en particulieren, maar liggen binnenkort ook in de rekken van supermarktketen Carrefour en AVEVE.



Bij Carrefour gaat het voorlopig om 120 winkels in een straal van 40 kilometer rond de vestiging van Kriket, in Brussel. "Als de verkoop vlot loopt, kan het nationaal nog uitgebreid worden", verklaart Van Meervenne.

Bitterballen met meelworm

Het is niet de eerste keer dat de supermarktketen producten met insecten verkoopt, zo lagen er onder meer al bitterballen met meelwormen en groenteburgers met buffalowormen in de rekken.



"We beseffen dat Kriket een nicheproduct is, waar het grote publiek misschien niet voor zal vallen", verklaart woordvoerder Baptiste van Outryve. "Aan de andere kant merken we wel dat de consument op zoek is naar meer gebalanceerde en vooruitstrevende producten. Als een producent dan met een voorstel naar ons komt, staan we daar zeker voor open." Producten met insecten zelf onder het merk Carrefour op de markt brengen, is voorlopig niet aan de orde.



Bij AVEVE liggen de repen normaal gezien vanaf volgende week in alle 250 filialen. "Een jong en Belgisch bedrijf willen we graag een platform geven", verklaart Mathieu Wouters van Arvesta, de groep boven AVEVE. "Bovendien gaat het om een product dat er hip uitziet en inspeelt op de trend van gezonde en duurzame voeding."

Met chocolade

De buitenlandse markt is de volgende stap voor de Brusselse ondernemers. "In Nederland hebben we al een verdeler en de bedoeling is om daar tegen april of mei in de rekken te liggen van een 100 à 150-tal winkels. Ook in de andere buurlanden willen we uitbreiden", aldus Van Meervenne. "We willen bewijzen dat we met voedsel met insecten wel een groot publiek kunnen bereiken."



Om dat te kunnen doen, komt er binnenkort nog een nieuwe reep met chocolade uit en werken de oprichters aan nieuwe producten zoals granola.