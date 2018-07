Binnenkort aanvullend pensioen voor iedereen die werkt: tot 1.600 euro extra sparen per jaar sam

25 juli 2018

18u35

Bron: belga 5 Consument Werknemers die een laag aanvullend pensioen hebben of die er geen toegang toe hebben, kunnen binnenkort toch een vrijwillig pensioen van de tweede pijler opbouwen. De ministerraad zet het licht op groen voor een wetsontwerp van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR).

Bedoeling is dat de werknemer vrij kiest hoeveel op zijn loon zal worden ingehouden, waarna het bedrag wordt gestort aan een pensioeninstelling naar keuze. Er geldt wel een beperking van 1.600 euro per jaar of drie procent van het jaarlijkse brutoloon indien dat percentage hoger uitvalt. De eventuele pensioenrechten die in de referentieperiode in de tweede pijler als werknemer werden opgebouwd, zullen daarvan dan worden afgetrokken.

De fiscale voordelen lopen gelijk met de aanvullende pensioenstelsels die door de werkgevers zijn ingesteld. Een tevreden minister Bacquelaine benadrukt dat alle werknemers zich voortaan zullen kunnen verzekeren van de opbouw van een aanvullend pensioen dat overeenkomt met minstens drie procent van hun loon.

Eerder werden al initiatieven genomen zodat alle zelfstandigen een aanvullend pensioen kunnen opbouwen. Federale contractuele ambtenaren moeten nog volgen, en ook de ontwikkeling van een aanvullend pensioen voor contractuele lokale ambtenaren werd gestimuleerd.