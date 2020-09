Bijna helft jongeren breekt hoofd over financiële situatie: onze geldexpert helpt bij het beantwoorden van hun vragen

Bijna de helft van de jongeren piekert over geld. Dat blijkt uit een onderzoek van Febelfin (de Belgische vereniging van banken). Ook Paul D’Hoore, geldexpert in ons geldpanel , ziet dat er meer nood is aan financiële kennis bij de jeugd. Hij beantwoordt enkele basisvragen die jongeren vaak over geld en loon hebben.

Omgaan met geld en bankzaken, dat leren de meeste jongeren thuis (84% van de deelnemers aan de peiling). Kinderen van ouders die zelf financieel niet al te beslagen zijn, blijven dan voortsukkelen in onwetendheid.

Op school steekt 38% van de jongeren wel wat financiële kennis op. Maar met geldvragen stappen zeven op de tien jongeren naar hun ouders. Toch blijken veel ouders niet graag met hun kinderen over geld te praten. Ze hebben het moeilijk om te zeggen hoeveel ze verdienen, hoeveel ze uitgeven en welk bedrag er op hun spaarboekje staat. Sommige ouders praten liever met hun kinderen over seks dan over geld, zo blijkt. Die seksvragen laat ik dan ook met plezier over aan de ouders. Ik zal enkele veel voorkomende geldvragen beantwoorden.

Rente op de spaarrekening

Het geld van jonge kinderen zit meestal eerst gewoon in een spaarpot. Vervolgens komt het moment om een rekening te openen. Vanaf welke leeftijd kan dat? Dat verschilt van bank tot bank. Als je nog te jong bent om bij een bepaalde bank op eigen houtje een rekening te openen, dan is het vaak wel mogelijk als (één van) je ouders zich akkoord verklaren.

Het valt te vrezen dat de jongeren van vandaag zelfs de gewoonte niet meer zullen aanleren om grotere bedragen over te hevelen van hun zicht- naar hun spaarrekening

Op een zichtrekening ontvang je meestal geen rente. Daarvoor heb je een spaarrekening nodig. Tegenwoordig geven de meeste banken op een spaarrekening de wettelijke minimumrente van 0,01%. Voor bedragen die een volledig jaar op de spaarrekening blijven bestaan, krijg je ook nog een getrouwheidspremie, wat de totale rente op 0,11% brengt.

Ocharme, 0,11 %... Het valt te vrezen dat de jongeren van vandaag zelfs de gewoonte niet meer zullen aanleren om grotere bedragen over te hevelen van hun zicht- naar hun spaarrekening. Het loont nu inderdaad amper de moeite.

Kosten voor de zichtrekening

Om geld af te halen van je zichtrekening moet je minstens 18 jaar zijn. Je ouders kunnen in samenspraak met de bank wel beslissen die leeftijdslimiet te verlagen. Welk bedrag je kan afhalen, wordt in dat geval ook beslist in samenspraak met je ouders.

Elke bank is geïnteresseerd in jongeren die misschien nog 60 of 80 jaar klant kunnen blijven

Voor jongeren zijn er aan een zichtrekening doorgaans geen kosten verbonden. Elke bank is geïnteresseerd in jongeren die misschien nog 60 of 80 jaar klant kunnen blijven. Zodra je niet meer bij de ‘jongeren’ hoort, moet je ineens wel kosten betalen voor allerlei zaken zoals geld afhalen, overschrijvingen en bankkaarten. Een vooruitziende jongere kan al bij het openen van zijn eerste rekening uitkijken bij welke bank hij later het minste kosten zal betalen.

Werken als jobstudent

Om je kersverse bankrekening te spekken, zou je als jobstudent aan de slag kunnen gaan. Daarvoor moet je 16 jaar zijn. Ben je nog maar 15 jaar én heb je de eerste twee leerjaren van het middelbaar onderwijs al achter de rug? Dan kan je ook al aan de slag als jobstudent.

Je mag als jobstudent 475 uur per jaar werken tegen verminderde sociale bijdragen. Het is belangrijk om je te houden aan het maximale aantal uren per jaar en per kwartaal

Je mag als jobstudent 475 uur per jaar werken tegen verminderde sociale bijdragen. Het is belangrijk om je te houden aan het maximale aantal uren per jaar en per kwartaal. Als je de grenzen niet overschrijft, blijven je ouders kinderbijslag ontvangen en hoef jij als jongere geen belasting te betalen.

Voor een jobstudent is de paperasserij nog simpel. Het loonbriefje van je eerste echte job oogt al veel ingewikkelder.

Van bruto- naar nettoloon

Het begint met het brutoloon. Is dat voor jou? Was dat maar waar. Eerst wordt op jouw brutoloon een bijdrage van 13,07 % ingehouden voor de sociale zekerheid. Dankzij de sociale zekerheidsbijdragen van de mensen die een job hebben, kan de overheid een uitkering geven aan mensen die ongewenst werkloos zijn. Ook de ziekteverzekering, de pensioenen en de kinderbijslagen worden betaald met de bijdragen voor de sociale zekerheid.

Brutoloon MIN sociale zekerheidsbijdrage = belastbaar loon. Ook dat bedrag krijg je niet op je rekening gestort. De belasting die je daarop verschuldigd bent, moet door je werkgever worden ingehouden en doorgestort naar de fiscus. Officieel heet dat de ‘bedrijfsvoorheffing’. Na inhouding van die ‘heffing vooraf door het bedrijf’ komen we bij het nettoloon, dat je effectief op je rekening ontvangt.

Jaarlijkse belastingaangifte

De bedrijfsvoorheffing is een schatting van de verschuldigde belasting. Of er een beetje te veel of een beetje te weinig is ingehouden, zal blijken bij het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte. Een klusje waar de meeste mensen tegenop zien, omdat het soms nogal ingewikkeld in mekaar zit.

Je kan nog altijd een papieren belastingaangifte invullen, maar de meeste mensen – en zeker de jongeren – verkiezen de aangifte via Tax-on-web, de online dienst van het ministerie van Financiën.

Via Tax-on-web kan je tijdens het invullen van je belastingaangifte meteen berekenen hoeveel je terugkrijgt of hoeveel je eventueel moet bijbetalen

Tax-on-web biedt diverse voordelen. Je zal zien dat de gegevens over jouw werk al vooraf zijn ingevuld door de belastingdienst. Kijk die gegevens zeker goed na, want misschien zijn ze niet volledig. Onvolledige of onjuiste bedragen kan je zelf corrigeren.

Via Tax-on-web kan je tijdens het invullen van je belastingaangifte meteen berekenen hoeveel je terugkrijgt of hoeveel je eventueel moet bijbetalen. Er bestaan diverse overheidsmaatregelen waarmee je een belastingvermindering kan verkrijgen, zoals pensioensparen. Zodra je aan je eerste echte job begint, kan je best ook meteen beginnen pensioensparen.

