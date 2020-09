Bijna half miljoen particulieren in Vlaanderen bezitten zonnepanelen HAA

09 september 2020

15u51

Bron: Belga 0 Consument Al 481.506 particulieren in Vlaanderen hebben bij Fluvius een zonnepaneleninstallatie aangemeld. Dat blijkt uit de meest recente cijfers (tot en met augustus) van de netbeheerder.

Dit jaar zijn er tot en met 31 augustus al 55.502 nieuwe installaties aangemeld. Voor heel 2019 waren het er 63.632. Het ziet er volgens Fluvius dus naar uit dat er eind 2020 een hoger jaarcijfer genoteerd zal worden dan voor 2019.

De oorzaken voor die toename zijn volgens de netbeheerder niet eenduidig. "De kans bestaat dat veel mensen nu nog zonnepanelen plaatsen omdat op 1 januari nieuwe regels qua nettarieven voor klanten met een zonnepaneleninstallatie ingaan. Maar we hebben eerder dit jaar in het kader van fraudebestrijding ook duizenden klanten van wie we vermoedden dat ze al zonnepanelen hadden per brief gevraagd om hun installatie correct bij ons aan te melden, met succes. Ook dat effect speelt wellicht", zegt Fluvius-woordvoerder Björn Verdoodt.

