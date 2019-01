Bijna Autosalon: strijd om de goedkoopste autolening barst weer los Johan Van Geyte

12 januari 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument De start van het Autosalon, volgende week zaterdag op de Brusselse Heizel, doet de concurrentiestrijd tussen de banken flink oplaaien. Zo goed als elke bank zet haar autofinancieringen in de uitverkoop, en ook de autoconstructeurs laten zich niet onbetuigd. Vergelijkingssite De start van het Autosalon, volgende week zaterdag op de Brusselse Heizel, doet de concurrentiestrijd tussen de banken flink oplaaien. Zo goed als elke bank zet haar autofinancieringen in de uitverkoop, en ook de autoconstructeurs laten zich niet onbetuigd. Vergelijkingssite Spaargids.be dook samen met HLN in de cijfers.

Dat zowel banken als autoconstructeurs scherp willen staan tegen de start van het Brusselse Autosalon is niet abnormaal. Er worden zo veel wagens verkocht tijdens het Autosalon dat sommige merken daar zelfs een belangrijk deel van hun jaaromzet realiseren. Een logisch gevolg is dat deze tijd van het jaar ook een piekperiode is in de verkoop van autofinancieringen. KBC en Belfius verlaagden hun tarieven voor autofinanciering al tot 0,80 procent. Argenta pakt uit met een tarief van 0,65 procent voor een lening voor een ecologische auto. Verschillende autoproducenten, die hun winst halen uit de verkoop van de voertuigen zelf, bieden dan weer tarieven van 0 procent.

Banken: nieuw record?

Historisch gezien zijn de tarieven van de banken nu al zeer laag, al is het nog even koffiedik kijken of er ook echt records gebroken worden. Vorig jaar eindigde Beobank met een algemeen tarief van 0,65 procent voor leningen tot 50.000 euro, in maximum 60 maanden af te lossen. Beobank wachtte toen wel tot enkele dagen voor de start van het Autosalon om dat tarief aan te kondigen. Andere banken, zoals BNP Paribas Fortis, pasten hun tarief diverse keren bij tijdens de loop van de campagne.

Wat nu al opvalt: de openingszetten bij een aantal banken zijn scherper dan vorig jaar. KBC en Belfius begonnen toen aan de strijd met een tarief van 0,85 procent, Argenta startte toen met 1,25 procent.

Tip: Vergelijk hier de top 10 goedkoopste autoleningen van het moment.

Autoconstructeurs: nultarief met voorwaarden

Intussen laten de autoconstructeurs zich ook niet onbetuigd. Nissan, Renault, Dacia, Skoda, Seat, Volkswagen én Mercedes bieden via hun financieringsmaatschappijen tarieven van 0 procent. Voor Mercedes gaat het dan wel enkel om auto’s uit de C-klasse. Aan dat nultarief verbinden ze natuurlijk voorwaarden. Zo betaal je bij Nissan een voorschot van 30 procent en moet je de lening op 36 maanden terugbetalen. De constructeurs kunnen dit doen, omdat ze toch hun winst vooral halen uit de verkoop van de voertuigen. Een tip voor wie zo’n renteloze lening overweegt: bekijk goed dat je geen andere voordelen, zoals extra opties op de wagen, laat schieten.

Niet alle constructeurs bieden renteloze leningen. Bij Volvo lopen ze in functie van het gekozen model op van 0,49 procent tot 1,99 procent. Bij Mercedes bedraagt het tarief ook 0,49 procent, voor modellen buiten de C-klasse. Audi houdt het op 0,99 procent, en Toyota op 1,99 procent.

Overzicht goedkoopste autoleningen*

* De opgegeven tarieven kunnen gelden voor bepaalde looptijden en bij een minimaal voorschot.

Lees ook:

Lenen of leasen voor een auto? Dit is het voordeligste

Een auto op afbetaling: 4 valkuilen om te vermijden

Zo vind je de meest voordelige autoverzekering

Bron: spaargids.be.