Bijna 30 uur vertraging voor vlucht Brussels Airlines uit Djerba TT

21 september 2019

13u41

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Consument Zowat 180 passagiers van Brussels Airlines hebben door een technisch probleem met hun vliegtuig een extra nacht moeten doorbrengen op het Tunesische eiland Djerba. Ze zullen normaal vandaag rond 16.40 uur landen op Brussels Airport, in plaats van gisteren om 12.50 uur. Dat werd vernomen bij Brussels Airlines.

De vlucht kon gisteren niet uit Djerba vertrekken omwille van een technisch probleem. "Er moest een computer vervangen worden die de schermen in de cockpit aanstuurt", aldus Wencke Lemmes, woordvoerster van Brussels Airlines. Het euvel is intussen hersteld en de reizigers zouden vandaag om 13.40 uur opstijgen vanuit Djerba.

Een passagier vertelt aan onze redactie dat de reizigers weinig informatie kregen. “Iedereen werd naar een vervallen hotel gebracht zonder enige ondersteuning ter plaatse. Vanmorgen werden we voor de vlucht om 9.30 uur opgehaald, ondertussen is het weeral een paar uur later en kan de vlucht nog niet vertrekken.”

"We willen ons bij de getroffen passagiers verontschuldigen, maar veiligheid is altijd de prioriteit", zegt de woordvoerster