Bij welke winkels kan je nog terecht? Hier koop je Belgisch (zonder uit je kot te komen)

Even naar de winkel gaan, kunnen we door de coronamaatregelen helaas een tijdje niet meer doen. Alle winkels zijn gesloten. Wie zijn tuin onder handen wil nemen, een nieuw boek wil lezen of speelgoed voor de kinderen wil kopen kan gelukkig nog online terecht om te shoppen. Veel grote en minder grote Belgische shops halen het onderste uit de kan om klanten alsnog op een veilige manier te bedienen, bijvoorbeeld via thuislevering. Hier kan je vandaag nog steeds terecht om al je aankopen te doen én onze economie te steunen.

Consument Even naar de winkel gaan, kunnen we door de coronamaatregelen helaas een tijdje niet meer doen. Alle winkels zijn gesloten. Wie zijn tuin onder handen wil nemen, een nieuw boek wil lezen of speelgoed voor de kinderen wil kopen kan gelukkig nog online terecht om te shoppen. Veel grote en minder grote Belgische shops halen het onderste uit de kan om klanten alsnog op een veilige manier te bedienen, bijvoorbeeld via thuislevering. Hier kan je vandaag nog steeds terecht om al je aankopen te doen én onze economie te steunen.

Boeken, games en sport

Nu etentjes met vrienden, familiefeesten, cafébezoeken en avondjes cinema tot een ver verleden lijken te behoren, is er tijd in overvloed om je te verliezen in een goed boek. Standaard Boekhandel levert je bestelling gratis aan huis en biedt zelfs een 2+1-gratis deal voor bepaalde titels.

Ook kleine boekhandelaars blijven inspanningen leveren om je niet in een literair zwart te laten vallen. Denk bijvoorbeeld aan Letters & Co in Deinze waar je boeken per mail of telefonisch kan bestellen (inclusief gratis leestips!), om nadien af te halen op een afgesproken uur of thuis te laten leveren. Theoria in Kortrijk blijft eveneens bereikbaar voor bestellingen en leveringen in de buurt. Hetzelfde geldt voor het gloednieuwe Antwerpse Luddites, Barboek in Leuven en boekhandel Grim in Hasselt.

Gamespecialist Game Mania heeft alle vestigingen gesloten, maar laat zijn fans uiteraard niet in de steek. De webshop werkt gewoon door.

Wie liever actief bezig blijft tijdens de quarantaine, slaat gegarandeerd zijn slag op de webshop van A.S. Adventure. Levering is gratis.

Wil je graag een fitnesstoestel aankopen nu je je niet meer in de sportschool in het zweet kan werken? Neem een kijkje op de webshop van Fitness King en tover je logeerkamer om tot homegym.

De afhaalpunten Delhaize Collect zijn gesloten, levering aan huis is wel mogelijk vanaf een bedrag van 60 euro

Supermarkten, koken en restaurants

Belgische supermarktketens Colruyt, OKay, Bio-Planet, Spar, Delhaize, Match en Smatch blijven in coronatijden uiteraard geopend. Wel moeten ze rekening houden met de maatregelen opgelegd door de overheid. Zo worden winkelkarren en kassa’s regelmatig ontsmet, moet het aantal mensen in de winkels beperkt blijven tot 1 klant per 10m² en krijg je maximaal een halfuur om je inkopen te doen. In sommige vestigingen kan dat op drukke momenten leiden tot wachtrijen aan de inkom.

Wil jij het risico op besmetting tot het minimum beperken? Bestel je producten van Colruyt of Bio-Planet via Collect & Go. Door de erg grote vraag is het aantal afhaalmomenten op dit moment weliswaar beperkt. Hou de website in de gaten voor de laatste stand van zaken.

Ook Delhaize biedt de mogelijkheid om je boodschappen online doen. De afhaalpunten Delhaize Collect zijn gesloten, levering aan huis is wel mogelijk vanaf een bedrag van 60 euro. Al zijn veel levermomenten gezien de grote drukte volzet. Surf regelmatig naar de site om de mogelijkheden te controleren.

(Lees verder onder de foto).

Daarnaast zetten heel wat restaurants in op afhaling en levering. Denk maar aan Balls & Glory. Je kan de gehaktballenvan Wim Ballieu oppikken of aan huis laten leveren via Uber Eats, Takeaway.com of Deliveroo. Ook is het mogelijk om een zorgverlener te trakteren op een welverdiende maaltijd via Donate a ball.

Verschillende vestigingen van spaghettiketen Bavet blijven eveneens beschikbaar voor take-out en delivery. Bestellen doe je via de webshop Bavet Superet. Je kiest zelf of je een één kilo saus wil, tweeënhalf of vijf. Ideaal als je in lockdown zit met een grote schare huisgenoten, of als je jouw diepvries wil vullen met lekkers.

Saladeliefhebbers kunnen nog steeds terecht bij Hawaiian Poke Bowl voor hun portie vitaminen. Je verse bowl komt via Deliveroo, Takeaway.com of Uber Eats naar je toe, of wacht op jou in een van de vestigingen.

Daarnaast bieden ontelbare restaurants bij jou in de buurt take-away en leveringen aan huis aan. Surf zeker naar hun website of Facebookpagina om de mogelijkheden te ontdekken en lokale zaakvoerders te steunen.

Heeft je oven, friteuse of vaatwas het begeven, net nu je zo veel tijd hebt om de keukenprins of -prinses uit te hangen? Of nu de culinaire hoogstandjes van je wederhelft het hoogtepunt van elke dag in quarantaine beginnen te worden? Behalve bij Eldi kan je ook bij Elektro Loeters online huishoudtoestellen bestellen en laten leveren.

(Lees verder onder de foto).

Elektronica

Werk jij tijdens de lockdown van thuis en stribbelt je headset tegen na de ontelbare conference calls? Of heeft je muis de geest gegeven? Bij Selexion bestel je een nieuw exemplaar online. Bij twijfels kan je de medewerkers telefonisch contacteren. Levering gebeurt daags nadien aan thuis, of op veilige afstand op je stoep.

Specialist in groot en klein elektro Eldi houdt eveneens zijn webwinkel open. Ideaal als je op zoek bent naar een tablet of een tweede pc-scherm of een activity tracker om je karig aantal dagelijkse stappen in de gaten te houden.

Kids

Zijn je kinderen al het speelgoed in huis al beu? Geen nood, de Belgische speelgoedketen Fun heeft heel wat entertainment in petto, levert nog steeds aan huis én biedt zelfs kortingen aan! Ook als volwassene tik je hier trouwens geweldige gezelschapsspelletjes op de kop.

De webshop van DreamLand blijft eveneens tot je beschikking. Je krijgt hier de optie om je bestelling ofwel aan huis te laten leveren, ofwel zelf op te pikken in het afhaalpunt van je Colruyt of OKay.

Als je je kroost aan het knutselen wil zetten, staat AVA voor je klaar. Check zeker ook de Facebookpagina voor leuke creatieve ideeën.

Breng je de lockdown door in het gezelschap van je kersverse baby of wil je je peuter in de watten leggen, markeer dan de webshop van Dreambaby in je favorieten. Daar gelden dezelfde lever- en afhaalmogelijkheden als bij Dreamland.

Alleen (dier-)voeding, producten voor dierenverzorging en sinds kort ook bloemen en planten zijn verkrijgbaar bij Aveve

Dier en doe-het-zelf

Als er iemand niét klaagt over de coronacrisis, zijn het wel onze geliefde viervoeters. Nog nooit waren baasjes zo massaal thuis en kregen honden, katten, konijnen en andere gezelschapsdieren zo veel aandacht. Je huisdier extra verwennen met lekkere brokken en nieuwe speeltjes kan dankzij Aveve, want de keten blijft open op weekdagen en zaterdagen. Let wel: alleen (dier)voeding, producten voor dierenverzorging en sinds kort ook bloemen en planten zijn verkrijgbaar. Overige (niet-essentiële) koopwaar blijft gezien de richtlijnen uit de rekken.

Bij Brico en Hubo zijn de deuren gesloten, maar kan je wel online bestellingen plaatsen. Materiaal wordt uitsluitend geleverd aan huis. Bij Brico gebeurt dat ofwel vanuit een van de winkels, ofwel via een leverancier. Bij Hubo verlopen alle leveringen rechtstreeks via de leveranciers. Hou er dus rekening mee dat mogelijk niet alles beschikbaar is.

De webshop van verfspecialist Colora blijft eveneens draaien. Medewerkers zijn bovendien telefonisch bereikbaar voor advies.

Mode

Wil je jezelf opbeuren met een nieuwe outfit? Weet dat heel wat Belgische modeketens hun webshops openhouden. Denk maar aan Bellerose. Voor stuks die niet passen hanteert het merk een verlengde retourperiode van twee maanden. Ook Caroline Biss blijft fashion leveren aan huis, net als Gigue, LolaLiza, Veritas, River Woods en nog vele anderen. Hampton Bays stampte zelfs speciaal een webshop uit de grond sinds de invoering van de coronamaatregelen.

Met de hashtag #shopinjekot roepen JBC, ZEB, Torfs en Brantano op om niet via hun webshop te bestellen, maar via shopplatform Trooper. Een deel van de omzet gaat dan naar een vereniging van jouw keuze

JBC, ZEB, Torfs en Brantano willen op hun beurt hun steentje bijdragen aan het verenigingsleven. Met de hashtag #shopinjekot roepen de ketens op om niet via hun webshop te bestellen, maar via shopplatform Trooper. Een deel van de omzet gaat dan naar een vereniging van jouw keuze, zoals een sportclub, dierenasiel, ouderraad of andere vzw. Want ook zij krijgen rake klappen door de coronacrisis. Ook o.a. Belgische ketens e5 mode en Bristol zijn actief op Trooper.

Beauty

Bij een mooie outfit hoort uiteraard een lekker geurtje. Daarvoor kan je nog steeds terecht in de online vestiging van Planet Parfum. Voor alle must-haves op vlak van hair care, lichaamsverzorging en make-up klop je virtueel aan bij Di. Ook ICI Paris XL blijft beautyproducten leveren aan huis. Je kiest zelf of je rechtstreeks in de webwinkel bestelt of via Trooper.

De homeparties van Mylène liggen gezien de omstandigheden stil, maar je kan de producten zoals zeep en handcrème wel naar je huis laten brengen.

Wonen

Hele dagen thuiszitten wordt een stuk draaglijker als je je woonst extra gezellig maakt. Voor hebbedingen als zachte plaids en kussens, gezellige kaarsen en verlichting, decoratie die je eettafel de finishing touch geeft, fleurig tuinmeubilair en nog zoveel meer kan je online shoppen bij Casa.

Ook de webshop van meubelspecialist Weba is nog steeds operationeel. Zowel decoratieve items als grotere stukken die je bestelt worden aan huis geleverd, weliswaar niet verder dan de voordeur.

Meubels, servies, textiel en andere accessoires van het Belgische merk Pomax kan je nu de winkels en verdeelpunten gesloten zijn ook nog steeds online bestellen.

Door de maatregelen tegen corona zitten veel mensen de komende weken aan huis gekluisterd. Binnen ‘Mijn Thuisblijfgids’ vind je allerlei tips van onze experten en journalisten zodat je deze periode met succes kan doorkomen

Lees ook:

Thuiswerk met kinderen? Zo blijf je te allen tijde zen (+)

Wekenlang je kleine kinderen thuis zoet houden? Het juiste speelgoed doet veel (+)

Geen tuin? Zo kan je toch tuinieren, in planten en bloembakken (+)