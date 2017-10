Bij welke bank kunt u het best pensioen opbouwen? 08u00

Bron: Spaargids.be 0 Shutterstock Consument Dat we nooit te vroeg met pensioensparen kunnen beginnen, staat buiten kijf. Als we weten dat het gemiddelde pensioen in België 1.200 euro bedraagt, is pensioensparen vaak zelfs broodnodig. Bovendien levert pensioensparen elk jaar een mooie belastingvermindering op. Wel is het verstandig om vooraf na te denken over welk pensioenspaarproduct het best bij u past. Want hoewel de fiscale voordelen dezelfde zijn, kunnen variabele factoren de som aan het einde van de rit sterk beïnvloeden.

Pensioensparen anno 2017

Het maximumbedrag voor pensioensparen bedraagt ook dit jaar 940 euro. Stopt u dat bedrag voor het jaareinde in een pensioenplan, dan krijgt u een mooie 30% of 282 euro terug in de vorm van belastingvermindering. Zo spaart u ieder jaar een aardige duit uit.



Bent u op zoek naar een gegarandeerd minimumrendement, dan kunt u een pensioenspaarverzekering overwegen. Voordeel: u weet vooraf wat de minimale opbrengst is. Is uw profiel iets dynamischer, dan kunt u opteren voor een pensioenspaarfonds. Daar hangt de opbrengst of het verlies af van de prestaties van de onderliggende beleggingen. Maar welk product u ook kiest, het fiscale voordeel blijft hetzelfde.

Variabele factoren

Ook wanneer u voor een stabiele pensioenspaarverzekering kiest, kunnen een aantal variabelen een impact hebben op de slotsom. Het loont dan ook de moeite om via Spaargids.be de pro's en contra's van verschillende pensioenspaarproducten met elkaar te vergelijken.



Hoewel dat vaak geen absolute zekerheid over toekomstige rendementen biedt, kan het interessant zijn om de rendementen van pensioenspaarverzekeringen uit het verleden tegen elkaar af te zetten. Op dat vlak doen bijvoorbeeld de pensioenspaarverzekeringen Top Rendement 0,75% van AG Insurance (2,25% in 2016) en Vita Pensioen van Federale Verzekering (2,4% in 2016) het goed.



In de categorie pensioenspaarfondsen noteerden we de voorbije vijf jaar de hoogste rendementen bij onder meer Metropolitan Rentastro Growth (9,89%) en BNP Paribas B Pension Growth (9,71%). De beheerskosten zijn in dat resultaat meegerekend

Opgelet voor instapkosten

Waar het rendement geen rekening mee houdt, zijn de mogelijke instapkosten. En die kunnen sterk verschillen. Zo betaalt u voor Certiflex Pensioen van Ethias slechts 1% instapkosten, terwijl voor sommige andere pensioenspaarverzekeringen de instapkosten oplopen tot 6% à 7%. Wat pensioenspaarfondsen betreft, schommelen de instapkosten tussen 0 en 3%.



Ook het bedrag dat u de eerste keer verplicht moet storten, durft wel eens te variëren. Zo start u bij de pensioenspaarverzekering Baloise Save Plan met minimum 600 euro en moet u jaarlijks minstens 300 euro bijstorten. Dat hoeft niet noodzakelijk een nadeel te zijn, want op die manier dwingt u zichzelf elk jaar om iets opzij te zetten. Andere banken leggen in dat verband minder of helemaal geen verplichtingen op.

De waarde van gewaarborgde intrestvoet

Niet alle pensioenspaarverzekeringen bieden een gewaarborgde intrestvoet. Concreet: de intrestvoet op het moment van de storting is gewaarborgd voor de vermelde looptijd. Die interestvoetgarantie slaat op de gestorte premies, niet op toekomstige premies. Dus zelfs al is er sprake van een gewaarborgde rentevoet, dan kan die tijdens de looptijd van het contract toch nog stijgen of dalen.



De pensioenspaarrekeningen die vandaag een hoge gewaarborgde rentevoet bieden, zijn Flexibel Saving Plan van Fidea (1%) en Argenta-Flexx (1,05%). Geen percentages om van achterover te vallen, maar over een lange periode tikken ze toch mooi aan. Welke keuzes u maakt, hangt voor een groot deel af van de risico's die u wilt nemen en de factoren die voor u het zwaarst doorwegen, zoals de instapkosten.



Spaargids.be heeft voor u alvast de rendementen van meer dan 25 Belgische pensioenspaarverzekeringen met elkaar vergeleken. De tool geeft een overzicht van de netto rendementen van de voorbije twee jaar, de bruto gewaarborgde interestvoet en de te verwachten instapkosten. Bovendien betaalt u bij bepaalde banken geen of nauwelijks instapkosten als u via Spaargids.be intekent op hun pensioenspaarverzekering.



Eerder interesse in een pensioenspaarfonds? Ook hiervoor is een handige vergelijkingstool op Spaargids.be terug te vinden

