Bij welk ziekenfonds sluit u het best aan? Johan Van Geyte

07 juli 2020

08u30

Bron: spaargids.be 2 Sparen De kans is groot dat u - zoals de meeste Belgen - koos voor het ziekenfonds van uw ouders of uw partner, zonder u daar al te veel vragen bij te stellen. Maar hoewel de basisopdracht van elk ziekenfonds overal hetzelfde is, zijn er wel degelijk individuele verschillen. De kans is groot dat u - zoals de meeste Belgen - koos voor het ziekenfonds van uw ouders of uw partner, zonder u daar al te veel vragen bij te stellen. Maar hoewel de basisopdracht van elk ziekenfonds overal hetzelfde is, zijn er wel degelijk individuele verschillen. Spaargids.be noteert het belangrijkste wat u moet weten.

Ziekenfondsen houden zich in de eerste plaats bezig met de (gedeeltelijke) terugbetaling van medische zorgen, zoals de kosten bij opname in een ziekenhuis, de kosten bij een bezoek aan de dokter en de kosten van medicamenten. Het gaat om een wettelijke opdracht, die bij alle fondsen dezelfde is. Wat u van ziekenfonds A terugkrijgt, moet u met andere woorden ook van ziekenfonds B ontvangen.

U bent verplicht om aan te sluiten bij een ziekenfonds, wil u zulke terugbetalingen krijgen. Een alternatieve optie is een aansluiting bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV), een overheidsinstelling.

Voordelen

Daarnaast kunnen de fondsen wel degelijk ook eigen aanvullende verzekeringen en andere voordelen verstrekken aan hun leden. Die moeten ze financieren met eigen middelen. Om die reden vragen de ziekenfondsen ledenbijdragen of bijvoorbeeld een aparte prijs voor bijkomende ziektekostenverzekeringen. Hoe hoger de lidmaatschapsbijdrage, hoe meer u in principe van uw ziekenfonds mag verwachten. Het loont wel de moeite om het aanbod eens goed te bestuderen, want waarom zou u extra betalen voor zaken die u niet nodig hebt?

Mogelijke extra’s

Medisch: dan gaat het bijvoorbeeld om bijkomende terugbetalingen voor tandzorg, optiek en alternatieve genezingsvormen.

Semi-medisch: denk aan de mogelijkheid om verzorgingsmateriaal of hulpmiddelen (rolstoel, krukken, ziekenhuisbed) te lenen.

Divers: Dit kan gaan om een tussenkomst in het lidgeld van een sportclub, een geschenk bij de geboorte van een kind en om een oppasdienst aan huis.

Lidgeld

Volgens de ranglijst die Spaargids.be bijhoudt, is Symbio bij schrijven (29 juni 2020) het duurste fonds met een jaarlijks lidgeld van 131,76 euro. Daarna volgen het Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ) met een lidgeld van 102,48 euro en Partena met 99,60 euro. Het goedkoopste ziekenfonds is De Voorzorg Limburg met 76,80 euro per jaar.

Staar u wel niet blind op die tarieven, want ook een goedkoper ziekenfonds kan interessante zaken aanbieden.

Zo geeft De Voorzorg Limburg bijvoorbeeld een premie van 130 euro per aangesloten ouder bij een geboorte, de terugbetaling van remgeld tot 2 jaar, een tussenkomst voor brillen en lenzen tot 45 of 55 euro (tot 19 jaar) om de drie jaar, 15 euro voor sommige vrijetijdsinitiatieven, een tussenkomst van 372 euro voor orthodontische behandelingen bij kinderen, gratis niet-dringend ziekenvervoer en een oppasdienst tegen 2,65 euro per uur.

Sommige aanbiedingen zullen voor u een meerwaarde betekenen, andere totaal niet. Kijk dus na welk ziekenfonds het best overeenkomt met uw privébehoeften.

Keuzevrijheid

Goed om te weten is dat u zich mag aansluiten bij een fonds naar keuze. Het moet zelfs geen fonds in uw buurt zijn: als u in Limburg woont, mag u gerust lid worden van een fonds in West-Vlaanderen of omgekeerd. Natuurlijk is het wel zo handig om eentje in de buurt te nemen, omdat het lokale kantoor altijd beter op de hoogte is van de lokale (semi-)medische dienstverlening.

Een overstap naar een ander fonds is ook gratis. Praktisch zijn er vier data per jaar om over te stappen: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Opgelet: voor een overstap op 1 april, moet uw aanvraag tot inschrijving bij het nieuwe fonds al binnen zijn voor 25 februari, voor een overstap op 1 juli is dat op 25 mei, voor een overstap op 1 oktober op 25 augustus en voor een overstap met Nieuwjaar op 25 november.



