Bij twijfel: bedrijven moeten boetes firmawagens betalen Redactie

23u18

Bron: belga 0 photo_news Consument Als niet duidelijk is welke werknemer een snelheidsovertreding maakte met een firmawagen, zullen bedrijven zelf de boetes moeten betalen. Mobiliteitsminister Francois Bellot (MR) werkt hiervoor aan een wetswijziging, schrijft De Tijd op zijn website. De aansprakelijkheid zou zelfs uitgebreid kunnen worden tot de particulier die zijn auto uitleent.

Als een poolwagen van een bedrijf geflitst wordt en niemand wil zeggen wie de overtreding maakte, dan zullen bedrijven uit eigen zak de boete moeten betalen. Dat is een van de wijzigingen aan de Wegcode die Bellot wil doorvoeren, aldus De Tijd. "Bij wagens van rechtspersonen is het nu soms moeilijk om de inbreukpleger te identificeren", staat in zijn nieuwe beleidsnota.

De minister wil vermijden dat er ongestraft overtredingen kunnen worden gemaakt. Door het bedrijf aansprakelijk te stellen, heeft de overheid een stok achter de deur om te zorgen dat boetes betaald worden. Bellot hoopt zijn wetswijziging tegen het voorjaar rond te krijgen. Daarbij zou niet alleen voor bedrijven de aansprakelijkheid uitgebreid worden: ook particulieren die hun auto uitlenen, zullen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor overtredingen die ze zelf niet maken.

De leasesector, bij monde van Frank Van Gool van Renta, hoopt nog op overleg met de minister. "Het kan bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn dat ook voor zware verkeersovertredingen met penale vervolging het bedrijf aansprakelijk gesteld wordt", klinkt het tegenover De Tijd. "Het is ook archaïsch om het leasingbedrijf aansprakelijk te stellen voor een overtreding en dan de boete te laten doorrekenen aan de klant". Volgens hem kan er een systeem worden ontwikkeld dat bijhoudt wie wanneer rijdt, zodat mensen hun eigen boetes betalen.