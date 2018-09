Bij deze ziekenfondsen krijg je het meeste geld terug als je gaat sporten Johan Van Geyte

13 september 2018

08u00

Bron: spaargids.be 2 Consument Ben je erg sportief of heb je sportieve kinderen? Wat je misschien niet weet, is dat je minstens een deel van je lidgeld van de sportclub kan recupereren bij je ziekenfonds. De neutrale mutualiteit Symbio is daarin het gulst, met een terugbetaling tot 55 euro. M in-achttienjarigen die op sportkamp gaan, zijn beter af bij de Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen. Daar kan je tot 135 euro recupereren.

Ziekenfondsen houden zich in de eerste plaats bezig met het (gedeeltelijk) terugbetalen van kosten van zorgkundigen als dokters en tandartsen en van aanvaarde medicatie. Die wettelijke opdracht is bij alle fondsen dezelfde. Met andere woorden: wat je van ziekenfonds A terugkrijgt, moet je ook van ziekenfonds B ontvangen.

Daarnaast bieden de fondsen ook eigen aanvullende verzekeringen en andere voordelen aan hun leden. Ze moeten die dan wel financieren vanuit hun eigen middelen. Hierin onderscheiden de ziekenfondsen zich. Als consument kan je dus lid worden van een fonds dat het best bij jouw noden aansluit.

TIP: Vergelijk hier het aanbod van ziekenfondsen in jouw buurt

Terugbetaling lidgeld en sportkamp

Veel mensen weten dat niet, maar quasi alle mutualiteiten bieden een tussenkomst in het lidgeld van een sportclub. Bij Symbio loopt dat op tot 55 euro. De Socialistische Mutualiteit van Brabant volgt met 45 euro. De Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen biedt 35 euro tot 18 jaar, nadien krijg je 25 euro terug. De Christelijke Mutualiteiten komen aan 15 euro. Het minst gul is De Voorzorg uit de socialistische zuil in Antwerpen, met 10 euro.

Sommige mutualiteiten moedigen ook de deelname aan sportkampen aan. Kinderen van 2 tot 18 jaar krijgen bij de Liberale Mutualiteit een tussenkomst van 5 euro per dag, met een maximum van 20 dagen. Bij de Liberale Mutualiteit Brabant wordt dat 2,50 euro per dag tijdens de eerste 20 dagen en 1,30 euro per dag bij de volgende 20 dagen. Bij de Christelijke Mutualiteiten is er een tegemoetkoming van 5 euro per dag, met een maximum van 100 euro. In dit bedrag zitten ook tegemoetkomingen voor openluchtklassen, speelpleinwerking en jeugdkampen. Ook Partena geeft een tussenkomst van 5 euro met een maximum van 100 euro.

Let op je bijdragen

Tegenover die tussenkomsten staan uiteraard de bijdragen die je als lid betaalt. Zo betaal je bij Symbio, dat heel gul is in de tussenkomst voor lidmaatschap van een sportvereniging, ook wel de hoogste kosten. Een jaarbijdrage voor het ziekenfonds kost hier namelijk 119,76 euro. Ter vergelijking: bij de Socialistische Mutualiteit van Brabant, die alleen in een tussenkomst in het lidgeld van de sportclub voorziet, betaal je slechts 72 euro.

Conclusie : als je een ziekenfonds kiest, hou dan rekening met het volledige plaatje. Naast hun tegemoetkomingen aan sporters, bieden de meeste mutualiteiten ook andere voordelen die voor jou interessant kunnen zijn.

Weetje : Wist je trouwens dat je helemaal niet verplicht bent om voor een ziekenfonds uit je eigen regio te kiezen? Als West-Vlaming mag je dus wel degelijk aansluiten bij een fonds in Limburg, of omgekeerd. Overstappen naar een ander fonds kan je doen op vier vaste jaarlijkse momenten: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

TIP: Welk ziekenfonds past bij jou? Hoe stap je veilig over? Lees hier alle antwoorden op veelgestelde vragen over ziekenfondsen.

