Bij Albert Heijn liggen groenten en fruit voortaan ‘naakt’ in de rekken FT

22 maart 2019

15u18

Bron: Eigen berichtgeving 0

Albert Heijn gaat vanaf maandag vijf weken lang meer dan honderd soorten groenten en fruit onverpakt in de rekken leggen. Dat doet het na een relletje in Nederland waar klanten klaagden over apart in plastic verpakte paprika’s. Bovendien wil de supermarkt al lang maatregelen in de strijd tegen de plasticsoep. Onder meer broccoli, sla, kerstomaten, bleekselderij, peren, appels, mango’s en sinaasappelen zullen enkel in bulk aangeboden worden en dus zonder verpakking. Met de test wil de keten ook nagaan hoelang groenten en fruit houdbaar blijven zonder dat ze inboeten op kwaliteit. Wel meer klanten vragen zich af waarom supermarktketens producten apart blijven verpakken. Volgens experts is dat zelfs beter voor het milieu omdat groenten en fruit zo langer vers blijven en dus minder snel weggegooid moeten worden.