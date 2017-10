Bier, chips en een sigaretje: veel mensen zijn nauwelijks bezig met kankerpreventie Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

20u53 1 Shutterstock 11% van de lezers van HLN.be is er gerust in en doet helemaal niets om gezonder te gaan leven. Consument 11% van de lezers van HLN.be is er gerust in en doet helemaal niets om gezonder te gaan leven. Dit blijkt uit de Gemoedsrust-barometer, een grootschalig online-onderzoek bij ruim 13.000 lezers van HLN.be. Veel mensen blijven dus doof voor alle campagnes over de preventie van kanker en andere ziekten.

Welke concrete maatregelen nemen de lezers van HLN.be om gezonder te leven? 50% doet actief aan sport, 40% drinkt minder alcohol en 16% is gestopt met roken. Een kus van de juf en een bank vooruit!

Bier, chips en een sigaretje

De juf zal niet over alle lezers even tevreden zijn. 1 op 10 deelnemers aan de Gemoedsrust-barometer laat zich in de zetel vallen, graait eens goed in de zak met chips, maakt een paar biertjes soldaat en steekt tussendoor een paffertje op. Zij zijn er doodgerust in en doen helemaal niets om hun ongezonde leefgewoonten af te zweren. Een frappant cijfer toch. Soms is kanker dikke pech waar je niks aan kunt doen. Bij ongeveer 5% van de kankerpatiënten liggen er bijvoorbeeld erfelijke factoren aan de basis van de ziekte. Van andere kankers weet niemand waardoor ze precies ontstaan. Zelfs een niet-roker krijgt heel soms longkanker. Maar volgens de Stichting tegen Kanker zouden we toch ongeveer één derde van alle kankergevallen kunnen vermijden door gezonder te gaan leven.

Roken is een ramp

De Stichting tegen Kanker lijst een aantal factoren op die het risico op kanker stevig verhogen. Roken, ongezond eten en onverstandig zonnen, die kenden we al. Roken is op dit vlak een treurige kampioen, die er met kop en schouders bovenuit steekt. De sigaret veroorzaakt vandaag zowat 1 op 3 sterfgevallen door kanker.

Maar ook overmatig alcoholgebruik, te weinig fysieke activiteit en overgewicht zijn risicofactoren. Alcohol is een onderschatte boosdoener, want wereldwijd mee verantwoordelijk voor 5% van alle nieuwe kankergevallen.

