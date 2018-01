Bezoek aan kinesist wordt duurder Redactie

17u41

Bron: VTM Nieuws 0 Consument Een bezoek aan de kinesist wordt binnenkort wellicht een stuk duurder. Veel kinesisten vinden dat ze te weinig verdienen én zijn het niet eens met de nieuwe tarieven die de overheid hen oplegt. Ze dreigen zich massaal af te wenden van de prijsafspraken, zodat ze hun eigen tarieven kunnen bepalen.

Momenteel bepaalt de overheid hoeveel een kinesist mag vragen per sessie. Vandaag is dat 22,26 euro en over enkele maanden wordt dat 30 euro voor de eerste sessie, 24 voor de tweede tot de vijfde en 22,60 voor alle sessies erna. Het remgeld voor de patiënt blijft hetzelfde maar kinesisten vrezen dat zij amper iets extra gaan verdienen.

“De eerste behandelingen gaan we meer hebben, maar op lange termijn dan komt dat op hetzelfde uit”, vertelt kinesiste Nancy Van Oorbeek. “Wij zouden al blij zijn met gewoon 25 euro eventueel, gewoon voor iedere behandeling een vast tarief van 25 euro.”

Deconventioneren

Vorig jaar was er ook al ruzie over de tarieven. Veel kinesisten willen zich daarom ‘deconventioneren’, dat wil zeggen dat ze zich niet meer aan de prijsafspraken houden. En bij een gedeconventioneerde kinesist betaal je een kwart meer uit eigen zak.

"Vorig jaar was het aantal gedeconventioneerde collega's al verdubbeld ten op zichte van 2016 en wij denken dat die trend zich zal voort zetten", vertelt Luk Dieleman van beroepsvereniging Axxon. "De patiënt zal het natuurlijk iets moeilijker krijgen om een collega te vinden die met vastgestelde tarieven werkt."

Foto Klaas De Scheirder Een kinesist begeleidt jongens tijdens hun oefeningen.